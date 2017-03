Sarajevo, 28. ožujak 2017.

Životne okolnosti aktualnoga trenutka u Bosni i Hercegovini takve su da bi se čovjek svakodnevno mogao baviti isključivo političkim temama. Geostrateška previranja na svjetskoj razini „sabijaju“ ovdašnji nestabilni prostor, stvarajući u njemu dodatni pritisak, koji za posljedicu ima raznorazne intrige, što oštećuje „brane razuma“ i dovodi do izlijevanja mutne vode nepovjerenja među narode. U takvom kontekstu svaka izgovorena i napisana riječ biva višestruko razlagana, poglavito ako dolazi iz usta ili pera uglednih ličnosti. Odatle proizlazi njihova dodatna odgovornost, ali i nužnost definiranja pojmova – što netko uistinu podrazumijeva pod onim što kaže ili napiše. Kada to izostane javnost biva apriorno polarizirana prema načelu za ili protiv, naši ili njihovi, a na scenu stupaju tumači koje opisuje izreka: „Što se babi htilo to joj se i snilo“. Izlaz iz toga „vrzinog kola“ moguć je jedino u istinoljubivosti i dobronamjernosti, koje kao mjerila moraju vrijediti i za državnika, i za vjerskog poglavara, a i za običnoga „malog“ čovjeka.

Po naravi stvari jasno je kako s većim društvenim položajem i ulogom, raste i odgovornost. I to ne bilo čija nego isključivo subjekta koji nešto izgovara ili piše, a tek posljedično i onoga tko ga je postavio na to mjesto. No, nerijetko vidimo kako se upravo taj subjekt u delikatnim temama sakriva iza cijelog religijskog ili nacionalnog korpusa. Također, uočljiva je i tendencija „iz suprotnog tabora“ da ga se, prema potrebi, poistovjeti s narodom, vjerskom zajednicom ili nekom regijom, kako bi se dobila odskočna daska za razračunavanja na globalnom nivou. To istodobno zatomljuje svijest odgovornosti, a otvara vrata proizvoljnosti, površnosti i bezobrazluku. U takvom ozračju kao istinsko čudo djeluje stav onoga koji bi imao moralnu veličinu priznati svoju bijedu, poput židovskog kralja koji je rasrdio Boga jer je dao prebrojati narod: „Kad David vidje anđela koji je ubijao narod, zavapi Jahvi: 'Evo, ja sam sagriješio, ja sam učinio zlo! A oni, ovce, što su skrivili? Neka tvoja ruka padne na mene i na moju obitelj!'“ (2 Sam 24,17).

Odatle je razumljiv stav svih onih čestitih muslimana koji u zapadnom svijetu moraju trpjeti islamofobiju zbog zlodjela koja čine bezumnici u ime islama na Istoku, u Africi, ali i u europskim državama gdje su primljeni kao „izbjeglice“ – poput napada ispred Britanskog parlamenta u središtu Londona 22. ožujka 2017. kada je poginulo pet, a ranjeno 40-ak osoba. To osjećaju i muslimani u BiH te im je jamačno „puna kapa“ objašnjavanja i dokazivanja da nisu teroristi ili leglo terorista. Zato je i očekivana reakcija reisu-l-uleme IZ-e u BiH Huseina ef. Kavazovića nagovor hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović izrečen 16. 3. u Neumu na znanstveno-stručnom skupu Hrvati Bosne i Hercegovine – nositelji europskih vrijednosti?, kada je, između ostaloga, rekla da „raste broj ekstremističkih zajednica“ u BiH. To je podsjetilo na njezine riječi iz Dubrovnika 6. 12. 2016. kada je ustvrdila: „Moramo svi pogledati istini u oči i suočiti se s trendovima koji dolaze, uključujući i povratnike iz tzv. Islamske države, iz borbi u Iraku i Siriji. Njih je nekoliko tisuća već, a ne može se zanemariti ni utjecaj nekih drugih država.“ Reis je upozorio da je to „opasno etiketiranje muslimana u Bosni i Hercegovini u jednom izrazito islamofobičnom ambijentu...“.



Posljednji pasus uvodnika pročitajte

u tiskanom izdanju Katoličkog tjednika