Milano, 27. ožujak 2017.

Obećajte Isusu da nikada nećete maltretirati svoje vršnjake – pozvao je, 25. ožujka 2017. papa Franjo prisutne mlade – među kojima su bili i brojni krizmanici – na nogometnom stadionu „Giuseppe Meazza“, poznatom i pod imenom „San Siro“. To je ujedno bila i posljednja postaja Papinog jednodnevnog pastoralnog pohoda Milanu.

Svetom su Ocu za vrijeme susreta postavljena tri pitanja. Prvo pitanje mu je postavio mladić kojeg je zanimalo što je Papi kao mladiću pomoglo rasti u prijateljstvu s Isusom. Odgovorio je da su tri elementa bila ključna: njegovi djedovi i bake, igranje s prijateljima i sudjelovanje u životu župe. „Djedovi i bake posjeduju mudrost života i tom nas mudrošću podučavaju približavati se Isusu“, kazao je papa Franjo te potaknuo mlade da razgovaraju sa svojim djedovima i bakama, da im postavljaju pitanja, da slušaju što im imaju za reći.

Nadalje, igranje s prijateljima također pomaže u tom rastu jer ako znamo kako se igrati s drugima, a da se pritom međusobno ne vrijeđamo, učimo poštivati druge, učimo se timskom, zajedničkom radu i to nas ujedinjuje s Isusom. „Stoga, igrajte se sa svojim prijateljima“, rekao je Sveti Otac te je naglasio i važnost sudjelovanja u životu župe za rast u prijateljstvu s Isusom.

Drugo pitanje mu je postavio mladi bračni par: kako prenijeti ljepotu vjere djeci, a da to ne bude dosadno, naporno ili autoritativno? Papa je odgovorio protupitanjem: tko je vama prenio vjeru? Pozvao je prisutne da provedu kratko vrijeme u tišini i promisle o odgovoru na to pitanje. Rekao je kako je za njega bio važan svećenik koji ga je krstio i koji ga je pratio na njegovu putu do ulaska u novicijat Družbe Isusove. „Nikada neću zaboraviti tog svećenika. On je bio apostol ispovijedanja; milosrdan, dobar, marljiv radnik. I on mi je pomogao rasti“, kazao je Sveti Otac, objasnivši prisutnima da ih je pozvao na kratko promišljanje o ovom pitanju jer nas djeca stalno promatraju, pa i onda kada toga nismo svjesni.

Papa Franjo je potom upozorio na trpljenje djece kada vide da se njihovi roditelji svađaju. „Ne razumijete kroz koju patnju dijete prolazi kada vidi svoje roditelje kako se svađaju. A kada se njihovi roditelji rastave, oni su ti koji plaćaju cijenu“, rekao je Sveti Otac, dodavši da roditelji moraju biti svjesni toga kada donose dijete na svijet. „Preuzimamo odgovornost da tom djetetu pomognemo rasti u vjeri“, kazao je Papa. Mladom bračnom paru je predložio čitanje njegove postsinodske apostolske pobudnice „Amoris laetitia“ i to naročito prvih poglavlja, dodavši da nikada ne zaborave sljedeće – kada se svađaju, djeca trpe i ne rastu u vjeri.

Sveti je Otac također istaknuo važnost igranja s djecom kao i zajedničkog činjenja djelâ milosrđa jer oni hrane vjeru i obiteljski život. Nedjelja je posebno dobar dan za zajedničko obiteljsko druženje, ali je primijetio da je to za neke teško jer moraju raditi vikendom kako bi prehranili svoju obitelj. Papa je pozvao roditelje da pronađu vremena kako bi se igrali s djecom i tako prenosili vjeru na njih.

Treće je pitanje postavila katehistica, a ticalo se nužnosti suradnje u obrazovanju. Sveti je Otac preporučio sklad triju aspekata: intelekta, srca i ruku, odnosno mišljenja, osjećanja i djelovanja. „Dobar učitelj, odgajatelj ili trener zna potaknuti dobre kvalitete kod svojih učenika, a da ne zanemari druge, uvijek tragajući za komplementarnošću“, kazao je papa Franjo.

Papa se na kraju osvrnuo na „ružni fenomen“ maltretiranja u školama. Potaknuo je učitelje da pripaze na maltretiranje te je mlade pozvao da obećaju Isusu kako nikada neće maltretirati svoje vršnjake. (kta/rv)