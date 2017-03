Sarajevo, 22. ožujak 2017.

Dva najčešća pitanja koje mladi (a i stariji) postavljaju svećeniku, kada zađu u osobniji razgovor, jesu: „Kako to da si se odlučio postati svećenikom?“ i „Jesi li ikada imao curu?“. Na prvo je odgovor u načelu višeslojan i nikada do kraja egzaktan, a drugi je stvar iskrenosti sugovornika koji je, također, dio svoga vremena. U oba slučaja ishodište zanimanja jest pojam celibata koji kaže kako netko zbog nečega, odnosno Nekoga, odluči prihvatiti žrtvu odricanja od zasnivanja vlastite obitelji i svega dobra što ona donosi sa sobom. Odatle su česti – u načelu dobronamjerni – upiti: „Kada će vam Papa dozvoliti da se ženite?“ Zapravo se time izražava stav kako bi dobro bilo da i oženjeni muškarci mogu biti svećenici. Ova tematika na Zapadu dobiva sve više pobornika u trenutku kada opada broj svećeničkih kandidata i kada institucija oženjenih đakona biva raširenija. Na poseban ju je pak način gurnuo u domenu zanimanja svekolike javnosti papa Franjo u intervjuu objavljenom 8. ožujka 2017. u njemačkom tjedniku Die Zeit, zagolicavši maštu riječima da treba razmisliti „jesu li 'viri probati' – prokušani muževi, mogućnost“.

Premda je Papa izričito naglasio kako ukidanje celibata nije opcija, ipak je svojom izjavom otvorio vrata ideji zaređenja oženjenih muškaraca koja je od početka prisutna na kršćanskom Istoku. No, nije precizirao koja bi točno njihova uloga bila nego je napomenuo da valja „produbiti mogućnosti boljeg uključivanja u crkvene službe oženjenih muškaraca s provjerenom dubokom vjerom, posebno u nekim područjima gdje se manjak svećenika jače osjeća“. Očito je da potreba vremena nalaže premišljanje pojedinih odrednica disciplinske naravi koje su se kao takve također pojavile nekad u vremenu, a nisu izričiti nalog Isusa Krista.

Štoviše, prva stoljeća Crkva upućuju na drugačiju praksu. Tako su najvjerojatnije apostolski prvaci Petar i Pavao bili oženjeni. Za prvoga se to sa sigurnošću može kazati s obzirom da evanđelisti bilježe kako je Isus ozdravio „Šimunovu punicu“ koja je „ležala u ognjici“ (usp. Mk 1,29-31). Za drugoga se to može dobrano pretpostaviti jer on sam piše: „Zar nemamo prava ženu vjernicu voditi sa sobom kao i drugi apostoli i braća Gospodnja i Kefa?” (1 Kor 9,5). No, sam Gospodin u kontekstu pitanja o razvrgnuću braka ukazuje na vrijednost celibata: „Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati“ (Mt 19,12).



