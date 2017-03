Vatikan, 21. ožujak 2017.

Sveti Josipe, udijeli mladima „sposobnost snivanja, riskiranja i prihvaćanja teških zadaća koje su vidjeli u snovima – molio je Sveti Otac, 20. ožujka 2017. na jutarnjoj Misi u kapeli Doma Sveta Marta. Papa je, naime, u propovijedi govorio o svetom Josipu, čuvaru ljepote i „Božjega sna“, čija je svetkovina premještena na taj dan jer se 19. ožujka slavila liturgija Četvrte korizmene nedjelje.

Sveti Josip je poslušao anđela koji mu se ukazao u snu, sa sobom je uzeo Mariju, koja se našla trudna po Duhu Svetom, kako pripovijeda Matejevo Evanđelje. Bio je dakle tih, poslušan. On na svojim leđima nosi obećanjâ „potomstva, baštine, očinstva, podrijetla, stabilnosti“ – kazao je papa Franjo.

Sveti nam Josip može reći mnoge stvari, ali ne govori; on je tih i skrovit čovjek koji u onom trenutku ima najveći autoritet, ali ga ne pokazuje – rekao je Papa te dodao da Bog Josipovu srcu povjerava „slabe stvari“: obećanjâ. Osim toga i rođenje djeteta, bijeg u Egipat, nesigurna su stanja. Josip sve prima u svoje srce i nosi naprijed „sve te slabosti“, upravo kako se slabosti i nose naprijed: „s velikom nježnošću“, s kakvom se u naručje uzima neko dijete – kazao je Papa.

Josip ne govori već sluša, on je nježan čovjek, kadar naprijed nositi obećanja kako bi postala postojana, sigurna; Josip jamči stabilnost Božjega kraljevstva, Božjeg očinstva, našega posinjenja. Josipa rado zamišljam kao čuvara slabosti, također i naših slabosti: kadar je učiniti da se iz naših slabosti, također i iz naših grijeha, rode mnoge lijepe stvari – ustvrdio je papa Franjo.

Josip je čuvar slabosti kako bi postale čvrste u vjeri. Tu je pak zadaću primio u snu: kadar je sanjati. On je dakle i „čuvar Božjega sna“ „da nas sve spasi“ otkupljenja dakle, to se njemu povjerava. Velik je to drvodjelac! Tih, radin, čuva i nosi naprijed slabosti, a kadar je i sanjati. Njegov je lik poruka svima – kazao je Papa te dodao:

Želio bih danas moliti da nam svima udijeli sposobnost sanjanja jer kad sanjamo velike, lijepe stvari, približavamo se Božjem snu, onome što Bog sanja o nama. Mladima da udijeli – on je bio mlad – sposobnost sanjanja, riskiranja i prihvaćanja teških zadaća koje su vidjeli u snovima. Neka nam svima udijeli vjernost koja obično raste u ispravnom postupanju, on je bio pravedan; raste u tišini – malo riječi – i raste u nježnosti koja je kadra čuvati vlastite i tuđe slabosti – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)