Vatikan, 18. ožujak 2017.

Dobri ispovjednici nemaju radnoga vremena, ispovijedaju uvijek kada vjernici to traže, i pravi su prijatelji Isusa koji se raduje ako obiluju milosrđem – rekao je papa Franjo sudionicima tečaja o ispovijedi, koji je organizirala Apostolska pokorničarna.

Pokorničarna je vrsta suda koji volim, jer je to sud milosrđa – rekao je odmah na početku Sveti Otac te istaknuo tri stvari koje mora posjedovati dobar ispovjednik. Prije svega treba biti istinski Isusov prijatelj, što znači da treba uranjati u molitvu. Tako će se – prema Papinim riječima – izbjeći grubosti i nerazumijevanja koja se katkada mogu pojaviti i u tom sakramentalnom susretu. Isus će se zacijelo radovati ako ćemo obilato rabiti Njegovo milosrđe.

Ispovjednik koji moli dobro zna da je on sâm prvi grješnik, i prvi kojemu je oprošteno – istaknuo je Sveti Otac. Stoga je molitva glavno jamstvo za izbjegavanje svakog grubog ponašanja koje uzalud sudi grješniku, a ne grijehu. U molitvi valja tražiti dar ranjenoga srca, koje je sposobno shvatiti rane drugih ljudi i iscijeliti ih uljem milosrđa, poput onoga kojim je dobri Samarijanac zalio rane polumrtvoga čovjeka, prema kojemu nitko nije imao milosti (usp. Lc 10,34) – rekao je Papa podsjetivši na odlomak iz Lukina evanđelja.

Drugo, dobar je ispovjednik čovjek Duha, čovjek rasuđivanja. Koliko zla dolazi u Crkvu zbog nedostatka rasuđivanja! – istaknuo je Papa. Duh nam pomaže da se poistovjetimo s onima koji dolaze u ispovjedaonicu, te da ih pratimo mudrim i zrelim rasuđivanjem i istinskim suosjećanjem za njihovo trpljenje, prouzrokovano siromaštvom grijeha – kazao je papa Franjo te dodao – Ispovjednik ne vrši svoju volju, i ne poučava vlastiti nauk. On je pozvan uvijek činiti samo Božju volju, u punom zajedništvu s Crkvom, čiji je službenik, odnosno sluga – istaknuo je Papa. Rasuđivanje odgaja pogled i srce, potičući osjetljivost duha, koja je toliko potrebna pred osobom koja nam otvara svetište svoje savjesti kako bi primila svjetlost, mir i milosrđe.

Papa Franjo je potom podsjetio da oni koji dolaze u ispovjedaonicu mogu doći iz najrazličitijih situacija; netko bi mogao imati i prave duševne smetnje, a u tim slučajevima ne treba oklijevati, nego se valja obratiti onima koji su u biskupiji zaduženi za tu osjetljivu i potrebnu službu, odnosno egzorcistima. Ali i oni moraju biti izabrani vrlo brižno i uz mnogo opreznosti. Međutim, – istaknuo je – te smetnje mogu biti velikim dijelom i psihičke, a to valja ustvrditi u zdravoj suradnji s ljudskim znanostima.

Treće, ispovjedaonica je također mjesto evangelizacije i formacije, jer omogućava susret s pravim Božjim licem, koje je lice milosrđa. Iako u kratkom razgovoru koji ima s pokornikom, ispovjednik je pozvan razlikovati što je korisnije i što je čak potrebno na duhovnom putu toga brata ili te sestre, a katkada će biti potrebno ponovno prenijeti najosnovnije vjerske istine. Riječ je o neposrednom i mudrom rasuđivanju koje vjernicima može biti vrlo korisno – primijetio je papa Franjo.

Ispovjednik je, naime, pozvan svakodnevno ići na 'periferije zla i grijeha' … a to je ružna periferija! … i njegovo je djelovanje pravi pastoralni prioritet. Ispovijed je pastoralni prioritet – istaknuo je Sveti Otac te potaknuo – Molim vas, ne dopustite da bude obavijesti: 'Ispovijeda se samo ponedjeljkom i srijedom od toliko do toliko sati' – rekao je Papa. Ispovijeda se uvijek kad to od tebe traže. I ako si tamo i moliš, sjediš u otvorenoj ispovjedaonici koja je otvoreno Božje srce.

Papa je na kraju podsjetio na jednu pučku pripovijest koja govori o Petru koji stoji na vratima Raja i određuje ulazak dušâ pokojnih. A Gospa, kada ugleda nekog lupeža, dade mu znak da se skrije te ga poslije, noću, pozove i pusti da uđe kroz prozor. To je pučka pripovijest – napomenuo je Papa – ali je tako lijepo praštati s Majkom u blizini. Jer, ta žena, taj muškarac koji dođe u ispovjedaonicu, ima majku na nebu koja će mu otvoriti vrata i pomoći mu u trenutku da uđe u Nebo. Gospa pomaže i nama u iskazivanju milosrđa – napomenuo je papa Franjo te, nakon blagoslova, susret završio izazvavši smijeh nazočnih upozoravajući ih: Nemojte reći da lupeži idu u nebo! (kta/rv)