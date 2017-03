Zagreb, 17. ožujak 2017.

Petnaesta obljetnica smrti sluge Božjega kardinala Franje Kuharića i svečano Misno slavlje koje je tim povodom slavljeno u zagrebačkoj prvostolnici otvara novi broj Glasa Koncila od 19. ožujka te porukom: "Patnja hrvatskoga naroda ne smije biti ismijavana i obescijenjena".

Da nije tajna da u Hrvatskoj i izvan nje postoje političke i ideološke snage koje se ne mire s Hrvatskom, koje ne žele dobro hrvatskomu narodu i koje su spremne iskoristiti baš svaku priliku da kompromitiraju Hrvate i Hrvatsku piše u komentaru glavni urednik Ivan Miklenić koji se pita zašto hrvatska vlast ne štiti Hrvatsku.

Jedan od vodećih analitičara javnoga mnijenja u Crkvi dr. Norberto Gonzalez Gaitano s rimskog sveučilišta svetoga Križa, na kojem predaje kolegije iz novinarske etike, u intervju govori o suvremenim izazovima u crkvenom komuniciranju, o sintagmi "novinara profesionalnih lopova" te razlici između javnoga i objavljenog mnijenja. "Ne iznenađuje to što katolike zanima što 'sekularni' mediji govore o pojedinim temama iz života Crkve, pogotovo ako nitko drugi o tim temama ne govori. Ali informirati se o Crkvi samo iz jednoga izvora – i to sekularnoga – u suprotnosti je s dužnošću da se bude dobro informiran. To bi bilo kao da se tko o stanju u svojoj obitelji informira samo kod susjeda", kazao je dr. Gonzalez Gaitano.

Pohod Terapijskoj zajednici "Izvor" na Plehanu iznjedrio je reportažu u kojoj se otkriva zašto je 130 osoba u posljednjih sedam godina prošlo kroz tu zajednicu te kako se 30-ak posto štićenika uspjelo izliječiti u terapijskom programu koji traje dvije godine. Govore voditelj i duhovnik kuće, stručni suradnici i sami korisnici…

Na stranicama Glasa Koncila može se čitati i životno svjedočanstvo kapetana vinkovačkog nogometnog prvoligaša "Cibalije" Frane Vitaića koji je do ispunjenih snova došao ne težeći za inozemnom karijerom, već u obiteljskoj atmosferi, uz suprugu i sinove. Otkriva kada je i u kojoj zemlji obnovio svoju vjeru koja je jačala nakon primanja sakramenta krizme.

Reportaža predstavlja živu petrinjsku župu sv. Ivana Pavla II. koja nudi bogatu duhovnu ponudu te čeka izgradnju zidova crkve, jer se sada oko 3800 vjernika okuplja u montažnoj crkvi.

Mladi suradnici Glasa Koncila na dvije stranice obrađuju temu ženine umnosti i osjećajnosti koja oplemenjuje svijet, dok se u "Katoličkim oblikovateljima kulture" piše o Ivanu Illichu, a u "Našim razgovorima" odgovara se na pitanje o ispitu savjesti i šutnji na misi.

Susret s umjetnikom skulptura i riječi Franjom Haraminom, kojem je korizmeno vrijeme posebno nadahnuće, svjedoči kako ga najviše veseli kada se kod njegovih kipova može moliti, a iza sebe ima već više ostvarenja koja obogaćuju javni prostor.

"Procjenjuje se da zbog akutnih trovanja pesticidima svake godine umire 200 tisuća ljudi, i to većinom u siromašnijim zemljama" – stoji u rubrici "Prigovor znanosti", dok se u "Zapažanjima", između ostaloga, piše o tome kako dječji doplatak za sve nije dovoljan. (kta/ika)