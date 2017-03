Vatikan, 17. ožujak 2017.

Opasno je zatvoriti se u svoj svijet i jedino se uzdati u sebe – upozorio je papa Franjo u propovijedi na jutarnjoj Misi u Domu sveta Marta, 16. ožujka 2017. U svom se promišljanju nadahnuo odlomkom iz Evanđelja po Luki, gdje Isus donosi prispodobu o bezimenom bogatašu i siromašnom Lazaru (usp. Lk 16,19-31). Naglasio je plodnost onih koji se uzdaju u Gospodina, a neplodnost onih koji se uzdaju u sebe i stvari kojima mogu upravljati. Kada čovjek živi u svom zatvorenom svijetu, udišući zrak svojeg bogatstva, taštine i osjećaja sigurnosti, kada vjeruje samo sebi, onda se – kazao je Papa – on gubi i više ne zna gdje su granice.

Upravo se to dogodilo bogatašu koji je provodio svoje vrijeme na zabavama te se uopće nije obazirao na siromašnog Lazara koji je bio pred njegovim vratima. Kada je prešao u onostranost, bogataš moli Lazara za pomoć. Bogataš je znao tko je taj siromah, čak mu je znao i ime, ali ga nije bilo briga – rekao je Sveti Otac. Je li bogataš bio grešnik? Da, bio je, no iako Gospodin oprašta onima koji se pokaju, srce ovog čovjeka vodilo ga je jednosmjernom ulicom prema smrti. Postoji trenutak, točka kada grijeh postaje pokvarenost. Taj čovjek nije bio samo grešnik, nego pokvarena osoba jer je bio svjestan [Lazarovih] jada, ali ga nije bilo briga – kazao je Papa.

Proklet onaj tko se uzda u sebe, jer nema ničeg podmuklijeg od otvrdnula srca. Kada smo na tom putu, naša će se srca teško moći iscijeliti. Papa je zatim prisutne pozvao da obave ispit savjesti: „Što osjećamo u srcu kada vidimo beskućnike ili djecu kako prose na ulici?“, upitao je Sveti Otac te nastavio: „Kažemo li: 'Ne, to su oni koji kradu'? Što osjećamo za siromašne ili beskućnike koji su čak dobro odjeveni, ali nemaju posao te ne mogu platiti stanarinu? Kažemo li da je to normalno? Gledamo li na beskućnike kao dio krajolika naših gradova, poput kipova, autobusnih postaja ili poštanskih ureda?“

Moramo biti oprezni – upozorio je papa Franjo – jer ako samo jedemo, pijemo te umirujemo svoje savjesti davanjem novčića i nastavljajući dalje, to nije pravi put. Umjesto toga, moramo shvatiti kada smo na toj skliskoj stazi od grijeha prema pokvarenosti. Moramo se pitati što osjećamo kada na vijestima vidimo da je bomba pala na bolnicu i da je pritom ubijeno mnogo djece. Pomolimo li se samo, nastavljajući potom istim putom kao prije? Je li to dirnulo naše srce ili smo poput bogataša kojeg nije dirnulo Lazarovo stanje, za kojeg su psi imali više suosjećanja negoli on? Ako je to slučaj, onda smo na tom putu od grijeha prema pokvarenosti – kazao je Sveti Otac.

Iz tog razloga – zaključio je papa Franjo – moramo od Gospodina zatražiti da istraži naša srca kako bismo vidjeli jesmo li na toj skliskoj stazi od grijeha prema pokvarenosti, s kojeg nema povratka. Grešnici se mogu pokajati i vratiti, ali za one koji su zatvorena i pokvarena srca to je vrlo teško. Molimo, stoga, Gospodina da nam pokaže kojim putom idemo – kazao je Papa. (kta/rv)