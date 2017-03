Rim, 17. ožujak 2017.

Velika radost vlada u Kolumbiji nakon vijesti da će papa Franjo pohoditi tu zemlju od 6. do 11. rujna ove godine. Argentinskoga se Papu, naime, smatra jednim od protagonista osjetljivoga mirovnog procesa kojim je, nakon više od 50 godina sukoba, postignut sporazum između državnih vlasti i marksističkih gerilaca Revolucionarnih oružanih snaga. Slijedom toga nekadašnji su se gerilci počeli razoružavati.

O značenju pohoda Svetoga Oca Kolumbiji, za Radio Vatikan govorio je Gianni La Bella, profesor Suvremene povijesti na Sveučilištu u Modeni i Reggio Emiliji, koji za Zajednicu svetoga Egidija prati stanje u Kolumbiji, i prije svega istaknuo dvostruko značenje Papina posjeta. S jedne strane Papa dolazi posjetiti Crkvu od koje je primio poziv – kazao je – ali, ponajviše mislim da dolazi dati svoj snažan prinos problemu mira. Papa će se zadržati u Kolumbiji tjedan dana i posjetiti Bogotu, Villavicencio, Medellín i Cartagenu – podsjetio je profesor te napomenuo da je Villavicencio jedno od mjesta u kojemu je sukob, zapravo rat, između Države i pobunjenika bio najsnažniji.

Što se tiče mirovnih pregovora, prof. La Bella je kazao da se postupno primjenjuje mirovni sporazum, i to kroz niz posebnih zakona koje je Parlament odobrio. Odobreni su tranzicijski kampovi u kojima je već većina pobunjenika položila oružje. S druge se pak strane priprema niz zakonskih mjerâ za povratak onih koji nisu odgovorni za zločine. Uz sve teškoće, mirovni se postupak ipak provodi u diskretnom miru – primijetio je profesor.

Podsjetivši da je u prosincu prošle godine papa Franjo u Vatikanu primio kolumbijskoga predsjednika Santosa i njegova glavnog opozicionara Uribea, te da je nedavno započeo i dijalog između kolumbijske Vlade i Vojske nacionalnoga oslobođenja, prof. La Bella je napomenuo da je do sada taj dijalog bio vrlo intenzivan i konstruktivan, i to s obje strane. Naravno, – dodao je profesor – započeo je prije nešto više od mjesec dana, stoga treba vremena, ali i Vojska nacionalnoga oslobođenja, i Vlada, jasno su pokazali odlučnost da se dođe do sporazuma. Tko zna, možda i zbog Papina posjeta. Vremena je na raspolaganju malo, ali bi teoretski to moglo biti moguće – mišljenje je profesora La Belle.

Na novinarovo pitanje koju ulogu u mirovnim pregovorima ima Crkva u Kolumbiji, kazao je da je uvijek s mnogo pozornosti pratila mirovni proces, imenujući povjerenstvo od pet biskupa koji izbliza prate njegovo odvijanje. Mislim da Crkva danas ima bitnu ulogu u jamčenju mirovnoga procesa, jer je jedina velika organizacija nazočna na svim krajevima Kolumbije, i na teritoriju od kojega, kroz sve svoje aktivnosti, škole, župe, pa i svojim beskonačnim društvenim djelovanjem, ostvaruje mjesta i radionice u kojima može pomoći Kolumbijcima živjeti taj proces pomirenja, okrenuti stranicu, i ponajviše, ostaviti po strani svaki oblik zlopamćenja i mržnje – istaknuo je profesor.

Kako će se Kolumbija ponovno podići, nakon sukoba koji je trajao više od 50 godina, i u kojemu je na tisuće ljudi izgubilo život? Profesor La Bella je, odgovarajući na to pitanje, prije svega istaknuo da je Kolumbija, s društvenoga i gospodarskog vidika, zemlja velikih mogućnosti. Ali kako bi izbjegli da ih ta prošlost pritišće, Kolumbijci trebaju proći nov put koji, na neki način, prolazi „pročišćenjem“ sjećanja, priznajući pritom ono što se dogodilo, ali i pronalazeći snagu za nacionalnu obnovu. Brzo će u život te zemlje izići novi naraštaji koji nisu upoznali suživot s tim strašnim stanjem, i to će joj pomoći da uđe u novo doba – rekao je na kraju profesor La Bella. (kta/rv)