Vatikan, 16. ožujak 2017.

Najviši je poziv kršćanina ljubav prema Bogu i bližnjemu – istaknuo je papa Franjo u katehezi na općoj audijenciji u srijedu, 15. ožujka 2017. na Trgu svetoga Petra, nastavljajući niz kateheza o kršćanskoj nadi. Današnje je promišljanje temeljio na odlomku iz Poslanice Rimljanima, u kojem nas sv. Pavao upozorava kako postoji opasnost da naša ljubav bude hinjena, licemjerna. Kako možemo biti sigurni da je naša ljubav iskrena, autentična? – upitao je Papa.

Licemjerje može prodrijeti bilo gdje, pa i u našu ljubav – upozorio je Sveti Otac. To se očituje kada dajemo prednost osobnim interesima; kada tragamo za vlastitim ispunjenjem; kada želimo pokazati koliko smo dobri i krjeposni. Iza toga se krije lažna ideja da kada ljubimo, to je zato što smo dobri, kao da bi ljubav bila ljudska tvorevina, proizvod našeg srca.

„Djelatna je ljubav, međutim, prije svega milost, dar; moći voljeti je dar Božji i moramo ga od Njega tražiti“, kazao je papa Franjo te nastavio: „On nam ga daje drage volje ako ga za to zatražimo. Ljubav je milost: nije riječ o tomu da se na vidjelo iznese ono što jesmo, nego ono što nam Gospodin daruje i što mi slobodno prihvaćamo; i ne može se očitovati u susretu s drugim ako se prvo nije rodila u susretu s blagim i milosrdnim Isusovim licem.“

Sveti nas Pavao poziva da priznamo kako smo grješnici i da je naš način ljubljenja obilježen grijehom, ali nam također nudi navještaj nade: imamo mogućnost postati oruđem Božje ljubavi, dopuštajući uskrslom Kristu da obnovi i iscijeli naše srce:

„Uskrsli Gospodin koji živi među nama i s nama sposoban je iscijeliti naše srce – on to čini ako ga zatražimo. On je taj koji nam omogućava da, unatoč našoj malenosti i siromaštvu, iskusimo Očevo suosjećanje te slavimo čudesa njegove ljubavi. Razumljivo je, stoga, da sve što možemo učiniti za braću nije ništa drugo doli odgovor na ono što nam je Bog učinio i što nastavlja činiti za nas“, kazao je Papa.

Prema tome, sâm Bog, nastanjujući se u našem srcu, nastavlja služiti onima koje svakodnevno susrećemo, naročito najpotrebitijima. Papa Franjo je naglasio kako je riječ o milosti kada imamo iskustvo da ne živimo zapovijed ljubavi onako kako bismo trebali. To nam iskustvo pomaže shvatiti da mi sami nismo sposobni istinski ljubiti, nego je potrebno da Gospodin stalno obnavlja taj dar u našem srcu.

I onda ćemo ponovno moći cijeniti malene stvari te ćemo biti sposobni ljubiti druge kao što ih Bog ljubi, odnosno želeći im dobro, da budu Božji prijatelji, sveci – rekao je Papa. Sveti je Otac na kraju kateheze potaknuo vjernike da od Gospodina svakodnevno traže da obnavlja svoju ljubav u njima i da im omogući biti svjedocima te ljubavi drugima, posebno onim najpotrebitijima.

Pred kraj opće audijencije papa Franjo se obratio hodočasnicima iz Sirije, Libanona i drugih zemalja Bliskog istoka. Kazao je kako je od mržnje gora hinjena ljubav; riječ je o egoizmu prerušenom u ljubav. Istinska je ljubav – kao što sv. Pavao piše – „velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi“ (1 Kor 13,4-7).

Papa se također obratio skupini zaposlenika talijanske podružnice televizijske kuće Sky, koja prolazi kroz razdoblje promjenâ i otpuštanja zaposlenika, izrazivši nadu u brzo rješenje koje će poštivati prava sviju, posebice obitelji. Sveti je Otac istaknuo da posao čovjeku daje dostojanstvo te da su odgovorni za narod, vladajući, dužni učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi svaki čovjek mogao pronaći posao, i ići uzdignuta čela, kako bi s dostojanstvom mogao gledati druge u lice. A tko zatvara poduzeća i tvornice zbog gospodarskog manipuliranja i nejasnih pregovora, uskraćujući time ljudima posao, čini teški grijeh – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)