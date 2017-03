Vatikan, 16. ožujak 2017.

Vjerodostojnost Crkve prolazi kroz konkretno svjedočanstvo ljubavi – istaknuo je papa Franjo u poruci članovima Međunarodne udruge milosrđa, u prigodi 400. obljetnice ustanovljenja prvih Bratovštinâ kršćanske ljubavi svetoga Vinka Paulskoga.

Papa je u poruci poželio da poslanje povezano s nastajanjem Bratovštinâ kršćanske ljubavi, koje je 1617. godine utemeljio sveti Vinko Paulski, i u naše vrijeme bude istinsko svjedočanstvo Božjega milosrđa prema siromašnima. Neka ova 400. obljetnica – napomenuo je Papa – bude prigoda za zahvalu Bogu za njegove darove, te za otvaranje Njegovim iznenađenjima, kako bismo, uz dah Duha Svetoga, razabrali nove putove. Nove putove – istaknuo je Sveti Otac – koji će u službi ljubavi biti sve plodniji.

Papa je potom podsjetio da su Bratovštine kršćanske ljubavi nastale iz nježnosti i samilosti svetoga Vinka prema siromašnima, često napuštenima i isključenima i na selu, i u gradu. U siromasima je vidio predstavnike Isusa Krista, udove Njegova trpećega tijela – istaknuo je Papa te dodao – Kasnije je brigu o siromašnima povjerio laicima, posebno ženama. Međunarodna udruga milosrđa i danas podupire najpotrebitije, te ublažava materijalno, tjelesno, moralno i duhovno trpljenje.

Nakon što je podsjetio da je u temelju toga zauzimanja Božja providnost, Sveti je Otac potaknuo da se osobu podupire u njezinoj cjelovitosti, te da se posebna pozornost posveti lošim uvjetima života brojnih ženâ i djece. Život vjere sjedinjen s Kristom omogućuje nam spoznati stvarnost osobe, njezino ni s čim usporedivo dostojanstvo, i činjenicu da je stvorena na sliku i priliku Božju – stoji u poruci.

Da bismo vidjeli siromaštvo – istaknuo je potom Sveti Otac – nije dostatno nasljedovati velike ideje, nego imamo živjeti otajstvo Utjelovljenja. Otajstvo Boga, koji je postao čovjekom, koji je umro kako bi podigao čovjeka i spasio ga. To nisu samo lijepe riječi, nego realnost koju smo, kao Crkva, pozvani živjeti. Vidjeti Isusa u potrebitima, i za same siromahe znači susresti Krista u onima koji im daju istinsko svjedočanstvo ljubavi. To je „kultura milosrđa“ koja iz dubine obnavlja srcâ i otvara za novu stvarnost – istaknuo je papa Franjo na kraju poruke. (kta/rv)