Vatikan, 16. ožujak 2017.

Da budu svjedoci Kristove ljubavi, potaknuo je Sveti Otac gotovo 10 tisuća mladih koji su se prošle subote okupili u Areni Wemblyja, u Engleskoj, na kongresu „Flame 2017“, koji su organizirali „Catholic Youth Ministry Federation“ i Biskupska konferencija Engleske i Velsa.

U poruci engleskim mladima, koju je potpisao kardinal Pietro Parolin, Papin državni tajnik, Papa je ponovio ono što je u srpnju prošle godine u Krakovu u prigodi Svjetskoga dana mladih rekao potičući mlade da „otvore nove obzore, kadre širiti radost koja se rađa iz Božje ljubavi, radost koja u tvom srcu ostavlja svaku gestu milosrđa. Treba ići na ulice slijedeći 'ludost' našeg Boga koji nas uči kako ga sresti u gladnome, žednome, golom, bolesnom, u prijatelju koji je loše završio, u uzniku, u izbjeglici i seliocu, u osamljenom susjedu“.

Tema ovogodišnjega skupa – prenosi agencija Sir – bio je poziv mladima da traže i da budu dio „10 tisuća razloga“ vjerovanja, nade i molitve. Glazba je bila sastavnica događaja, zahvaljujući glazbenim skupinama poput „One Hope Project“ te pjevačima poput Jasmine Elcock i Matta Redmana.

Posebni gost događaja bio je kardinal Charles Maung Bo, nadbiskup Yangona u Mjanmaru, koji je govorio o političkom i vjerskom stanju u svojoj zemlji, potičući mlade da budu hrabri i različiti u društvu. Mladi su također slušali svjedočanstva Sarah Teather, iz Isusovačke službe za izbjeglice, te Karitativne agencije engleskih i velških biskupa za pomoć prekomorskim zemljama.

Solidarnost i prihvat izbjeglica bila je ključna tema brojnih kongresnih priredbi, počevši od predstavljanja jedne brodice s 37 osoba u bijegu od nasilja i rata, od Sjeverne Afrike do Lampeduse. Tijekom popodnevne mise, kardinal Vincent Nichols, nadbiskup Westminstera, pozvao je mlade da mole za oko 10 tisuća izbjeglica koji su se utopili dok su nastojali prijeći Sredozemno more, a blagoslovio je drvenu brodicu, tipičnu za Afriku, kakvu su selioci često rabili da prijeđu more. Blagoslovio ju je kao „simbol nade za očajne osobe, simbol novih početaka i sigurnosti“. Simbol za sva naša putovanja, kao jedne obitelji, ujedinjene u Božjoj ljubavi – zaključio je kardinal Nichols. (kta/rv)