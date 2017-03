Sarajevo, 15. ožujak 2017.

Ništa nema svojstvenije čovjeku nego društvo drugog čovjeka. Biblijski pisac to u Knjizi postanka jednostavno opisuje riječima: „Nije dobro da čovjek bude sam...“ (Post 2,18). Tu samoću ne može mu otkloniti nikoji drugi stvor – nijedan kućni ljubimac – osim onoga koji je njemu ravan. Biblija kaže: „Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama u zraku i životinjama u polju. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on“ (Post 2,20). Stoga čovjeka ponajviše pogađa osamljenost i osjećaj odbačenosti od onih koji su mu po bilo kojoj odrednici bliski. Nasuprot tomu, kao ekvivalentan odgovor, stoji očitovanje zajedništva ljubavi koje se naziva solidarnost (usp. KKC 953), a svoju konkretizaciju ima u pojmovima „prijateljstva“ i „socijalne ljubavi“ (usp. KKC 1939). Zanimati se za nekoga na način uživljavanja u njegovo stanje tj. empatije, a ne očekivati osobnu korist od toga, jest prvi stupanj solidarnosti. Ona vjerničko utemeljenje nalazi u činjenici da svi ljudi potječu od istoga Stvoritelja te su prema tomu svi međusobno braća i sestre, i svi su njegova „slika“. To je još očitije i nosi veću odgovornost među onima koje povezuju rodbinske, nacionalne i religijske spone.

U trenutku kada čovjek ili pak cijela zajednica osjete da su odbačeni i prezreni – što se prepoznaje i kroz nepravedne uredbe, zakone i nepisana pravila – bivaju suočeni s egzistencijalnom krizom vlastitoga dostojanstva. Taj najgori mogući osjećaj doživio je i Isus na križu te je vapio ponavljajući riječi Psalma 22: „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“ (usp. Mk 15,34). Zato nije teško zaključiti da je izostanak sućuti, nerijetko teži i od same nevolje kojom je pojedinac pritisnut. Stoga je nekada važnije zanimati se za nečiju sudbinu nego dati novčić kojim će netko drugi pomoći unesrećenima. Naše očitovanje empatije možda će nagnati na akciju nekoga tko zbilja može puno utjecati na poboljšanje situacije. Osim toga, valja imati na umu da „mnogo može žarka molitva pravednikova“ (usp. Jak 5,16) te i na taj način Božjoj providnosti povjeriti one koji se u određenom trenutku suočavaju s teškim izazovima. Odatle treba reći kako se nitko ne može ispričavati da nema načina kako bi pomogao onima u nevolji.

Dobar i pohvalan primjer toga jest akcija Nedjelja solidarnosti u BiH koja se provodi u svim župama Vrhbosanske metropolije na Treću korizmenu nedjelju. U trenutku kada postoje oprečni stavovi glede političkih previranja u BiH i kada se narod počinje pitati nazire li se i u Crkvi određeni raskol na političkoj podlozi, očitovanje solidarnosti jednih prema drugima više je nego potrebno. A ono je i duhovne i materijalne naravi. Osim što je to prigoda da se katolici u Hercegovini pokušaju uživjeti u situaciju, recimo, svojih sunarodnjaka Posavljaka, a katolici u Bosni razumiju one koji su u lošijem položaju među njima, prilika je to i za prikupljanje novčane pomoći. Sav novac koji na taj način bude privabljen ide u jednu kasu iz koje se onda dijeli svim župama u BiH koje imaju manje od 200 vjernika.

Prema tom kriteriju u Vrhbosanskoj nadbiskupiji od 155 župa, takvih je 47. Najgore je stanje u Derventskom dekanatu gdje od 15 župa njih 14 spada u ovu kategoriju (jedino Derventa ima 215 duša), a najbolje stoji Žepački dekanat u kojemu nema vjerničke zajednice s manje od 200 duša.



Posljednji pasus uvodnika pročitajte

u tiskanom izdanju Katoličkog tjednika