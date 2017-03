Kelkheim, 15. ožujak 2017.

Od 9. do 13. ožujka 2017. u Kelkheimu je održana korizmena duhovna obnova s temom “Pred otajstvom križa” koju je vodila s. Marta Škorić, školska sestra franjevka koja djeluje u Zadru i već godinama vodi duhovne obnove u Hrvatskoj.

Ovogodišnja korizmena duhovna obnova započela je u četvrtak, 9. ožujka, u crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu, s molitvom krunice i kratkim razmišljanjima s. Marte. Nastavilo se sa slavljem Svete mise i klanjanjem pred Presvetim oltarskim sakramentom. Meditacije tijekom klanjanja predvodila je voditeljica duhovne obnove, kao i sutradan postaje križnoga puta, u petak, 10. ožujka, kada su se vjernici okupili na ovoj pobožnosti koja je imala za temu patnje milosrdnog Isusa.

U subotu, 11. ožujka, krizmanici ove župe imali su svoj susret i priliku upoznati s. Martu, koja je govorila o pomirenju s Bogom, ali također i o pomirenju s bližnjima i na koncu samim sobom. Kasnije, u poslijepodnevnim satima okupili su se roditelji prvopričesnika i krizmanika na susret i predavanje o obitelji pred otajstvom križa. Župnik fra Marinko Vukman na početku ovoga susreta predstavio je voditeljicu s. Martu koja je govorila je o križu Isusovom i o vlastitom. “Samo preko križa mi možemo doživjeti spasenje. Križ nije kraj i to upravo slavimo sada u vrijeme korizme. Jer korizma je vrijeme koja nam Crkva daje da se preispitamo,” rekla je s. Marta te dodala: “Kršćanstvo nije religija praznoga križa. Na tom križu netko postoji: Isus, a počesto smo to i mi.” No, u svome životu čovjek nosi često nepotrebne križeve, a nekada i sam sebi stvara križ, objasnila je voditeljica obnove. Na pitanje koji su križevi ljudskog života, otkrivala je okupljenim roditeljima, kako nema ništa ljepšeg od križa nositi svoju obitelj. Ali se nažalost često obitelj svede samo na materijalni aspekt. Nadalje zna jedan od tih križeva biti pitanje kakvi smo mi kao ljudi. Potaknula je okupljene, da uvijek preispitaju sebe umjesto svoju djecu, jer djeca na kraju ipak većinom budu kao svoji roditelji.

Na drugu korizmenu nedjelju, 12. ožujka nastavila se duhovna obnova sa slavljem Svete mise, koju je predvodio župnik fra Marinko. U prigodnom razmišljanju s. Marta govorila je o nesigurnosti koja je pratila mnoge kada su iz Hrvatske krenuli u nepoznato, bez nade kao i Abraham. “Krenuli su s Bogom, a s kime mi krećemo na svoj put,” pitala je. Poći na put je životna drama, ali kako je istaknula u svome razmišljanju, Bog na razne načine planira svoj put spasenja za čitavo čovječanstvo i polazi na put s čovjekom, kao sa Abrahamom. “Ovo evanđelje preobraženja želi nam u startu pokazati kakav Bog uistinu jest i želi nam pokazati da se i mi možemo promijeniti,” rekla je s. Marta. Poruka preobraženja nema za cilj preobraziti Isusa, jer je Isus Bog i došao je spasiti čovjeka. “Preobraženje je imalo za cilj preobraziti učenike, tj. nas. Potiče nas da svoj mir ne vežemo za ovu tvrdu zemlju, da se do kraja ne osiguramo, nego da upremo pogled u Njega, koji je jedini život i jedina sigurnost.”

U večernjim satima su framaši imali svoj redoviti susret, kojeg je animirala s. Marta s predavanjem “S Franjom i Klarom pred križem.”

Susret je započeo molitvom franjevačke mladeži pjesmom, a nastavio se kratkim izlaganjem o svetom Franji i sv. Klari, kako su u svakidašnjem životu prihvaćali svoje križeve, gledajući na Krista. U grupnom radu bile su izložene crtice iz njihova života, koje nama danas lijepo zvuče, ali ako gledaju život svoga vremena to je bio veliki križ. Nakon toga su mladi framaši kroz pitanja razmišljali o svome križu gledajući svoje franjevačke uzore.

Na završetku duhovne obnove bio je susret 50+ s temom: „Opraštajući liječiš sebe i druge“ Voditeljica s. Marta je naglasila da je opraštanje teško i da je to proces u životu svakoga čovjeka i društva. Prvo se osvrnula kao pojam i nakon toga je pokušala izložiti kako se oprašta u Svetom Pismu potkrijepivši to sa dva primjera: protuevanđelje o Kajinu i Abelu, "gdje je naglasak na Božjem praštanju i milosrđu i dio iz poslanice Kološanima koji nas poučava kako moralne vrijednosti svakoga čovjeka, ako su gledane u kršćanskom svijetlu, postaju svjetlost u životu i donose čovjeku mir". Susret je završio živom diskusijom i zahvalnom molitvom. (kta/hkz-mth.de)

foto