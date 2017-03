Vatikan, 15. ožujak 2017.

‘Obratiti se' ne znači otići do vile da nas ona obrati čarobnim štapićem – istaknuo je papa Franjo u svojoj propovijedi, 14. ožujka 2017. na jutarnjoj Misi u Domu Sveta Marta, u Vatikanu. Nadahnjujući se na liturgijskim čitanjima toga dana, Papa je vjernike konkretno pozvao na obraćenje i potaknuo ih da se ostave zla i da se – po naputku Božje riječi – uče činiti dobro i to u konkretnosti, nastojeći svaki dan biti bolji nego prethodnoga dana.

Nije lako činiti dobro: trebamo se tome učiti, uvijek i trajno. A tome nas uči On. 'Učite se'..., poput djece. Na putu kršćanskog života, svakodnevno nešto učimo. Svaki dan treba nešto učiniti; postati boljima nego prethodnoga dana. Udaljiti se od zla i učiti se dobru: to je pravilo obraćenja – kazao je Sveti Otac.

'Obratiti se' ne znači otići do neke vile da nas ona obrati svojim čarobnim štapićem – ne! Obraćenje je jedan hod i proces. Hod je to udaljavanja od zla i pouke u prakticiranju dobra. Gospodin nam ovdje – iako je toga mnogo – poručuje tri konkretne stvari: 'pravdu tražite, ugnjetenom pritecite u pomoć, siroti pomozite do pravde, za udovu se zauzmite'. To su konkretne stvari – kazao je Sveti Otac.

Učimo se dobro činiti na konkretan način; ne dakle riječima – govoreći dobro - nego djelovanjem! Zbog toga Isus, u Evanđelju koje smo upravo čuli, kori glavare Izraelskog naroda, za koje kaže: da 'govore a ne čine'; ne poznaju, dakle, konkretnost. A ako nema konkretnosti, ne može biti ni obraćenja – pojasnio je papa Franjo.

Pozivam na obraćenje – udaljite se od zla i učite se činiti dobro. 'Hajde, dakle, da se pravdamo – govori Gospodin – budu l' vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna… – „Ali ja imam toliko grijehâ…“ – ne brini: „'ako su grijesi tvoji poput grimiza, postat će poput snijega' – to je put korizmenog obraćenja.

Jednostavno: to je Otac koji nam govori; Otac koji nam hoće dobro; koji nas prati na putu obraćenja. Od nas traži samo to da budemo ponizni. Isus govori vođama naroda: 'Tko se uzvisi, bit će ponižen, a tko se ponizi bit će uzvišen' – kazao je na koncu svoje propovijedi Papa Franjo. (kta/rv)