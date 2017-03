Rim, 14. ožujak 2017.

Papa Franjo je, 12. ožujka 2017. otišao u pastoralni pohod župe Sv. Magdalene od Canosse. U svom susretu s roditeljima djece krštene u protekloj godini, papa Franjo ih je pozdravio te kazao:

„Hvala vam što ste ovdje. Zamorno je s djecom stajati tu na nogama i čekati. Puno vam hvala. Molim vas da se molite za mene jer mi je potrebno, a ja ću moliti za vas da ova djeca pravilno rastu i postanu osobe dobra. Hvala vam što ste donositelji života; velika je to stvar! Toliko vas čini sličnima Bogu; donositi život; ovaj koji On daje. Pozivam vas sada da se pomolimo Gospi, a poslije ću blagosloviti vaše obitelji“ – kazao je papa obiteljima nedavno krštene djece, započevši moliti „Zdravo Marijo…“. Naposlijetku ih je sve blagoslovio i otpustio, preporučivši se još jednom u njihove molitve.

U kratkom susretu sa starijim osobama i bolesnicima, papa Franjo se zahvalio na njihovu dočeku. Zahvaljujem vam što ste ovdje; obećavam vam da ću se za vas moliti. Želio bih vam jednostavno reći da je bolest jedan križ – vi to znate – ali križ je sjeme života i noseći ga dobro mnogima koje ne poznajemo može posredovati život. Kome – znat ćemo u nebu. Zahvaljujem vam što svoju bolest nosite upravo tako.

Blizu sam vam, ali i molim vas da molite za mene; da mi Gospodin da život duha; da me učini dobrim; da budem dobar svećenik; na služenje drugima. Pouzdajem se u vaše molitve – kazao je u susretu sa starijim i bolesnim osobama, Sveti Otac, a zatim je s njima izmolio jednu „Zdravo Mariju“ i blagoslovio ih.

U svojoj propovijedi za vrijeme Svete mise Papa je vjernicima prvo skrenuo pozornost na to da se u evanđeoskom odlomku, u dva navrata govori o ljepoti Isusova lica; o Isusu Bogu, čije lice sjaji, puno radosti i života. Prigodom same vizije, kada se pred učenicima preobrazio i lice mu postalo sjajno poput sunca; te kad su silazili s brda, kada im je naložio da šute o tome što su doživjeli, sve dok on ne uskrsne od mrtvih.

O Uskrsu će Isus imati isto tako sjajno lice – kazao je Papa – no, što nam se time želi poručiti? – upitao je te nastavio – Između preobraženog i blještavog lica Isusova na brdu i onoga slavnog lica u trenutku svog uskrsnuća, Isus će imati jedno sasvim različito lice – lice koje nije lijepo, koje je iznakaženo, izmučeno, poniženo, okrvavljeno – kazao je papa Franjo.

Isus, Sin Božji, miljenik Očev i Bog – poništio se kako bi nas spasio. Riječ, koju koristi Pavao, za ovaj Isusov čin jest da se Isus «učinio grijehom», a grijeh je najružnija stvar; to je uvreda i ćuška Bogu; reći mu: «Ništa mi ne značiš! Meni je draže ovo [grijeh]. Potpuno se poništio i do kraja ponizio i – kako se učenici ne bi sablaznili o takvog Isusa – pred njima se preobrazio – rekao je Sveti Otac.

Kad se ispovijedamo i iznesemo svoje grijehe te osjetimo da nam je oprošteno, to je zbog toga što je on uzeo i ponio te naše grijehe, u svojoj muci; «učinio se grijehom». Papa je nadalje istaknuo važnost poznavanja oba ova lica Gospodinova: ono sjajno i slavno iz vizije na brdu – što je isto ono lice Uskrsloga, koje nas čeka u nebu – i ono drugo: lice patnika, izobličeno lice Onoga koji se zbog našega grijeha, a radi našega spasenja – učinio grijehom.

Platio je tako za sve nas; postao je prokletnikom zbog nas i radi nas. Blagoslovljeni sin u Muci postaje prokletim sinom, jer je na sebe preuzeo naše grijehe. Mislimo na to… Kolika ljubav! Mislimo također i na preobraženo Isusovo lice koje ćemo susresti u nebu…

Kontemplacija ovih dvaju Isusovih lica neka nas ohrabri te nastavimo ići naprijed na putu života – kršćanskog života. Neka nas potakne na pokajanje i traženje oproštenja za svoje grijehe i da ne griješimo toliko. Naposljetku, neka nam to pobudi pouzdanje – jer ako se On «učinio grijehom» to je zato što je uzeo na sebe naše grijehe. On je uvijek spreman oprostiti nam – sve što trebamo jest da ga zamolimo za oproštenje – kazao je u zaključku svoje propovijedi Sveti Otac.

Nakon Svete mise, na završetku svoga pastoralnog posjeta, papa Franjo se zahvalio za srdačan prihvat župljana i još jednom se preporučio u njihove molitve. Izašavši pred župnu crkvu kazao je:

"Vidim da ste jedna živa i pokretna zajednica i to mi je drago. Idite naprijed s radošću i ne dajte se obeshrabriti. Ići uvijek radosno naprijed. Molim vas da se molite za mene, jer ovaj posao treba raditi dobro, a ne 'tako-tako' (osrednje) – a kako bih to mogao, potrebna mi je vaša molitva".

Na kraju je Papa cjelokupnu zajednicu koja se od njega željela oprostiti, pozvao da se svi zajedno pomole Gospi, a potom ih je blagoslovio i otpustio, nakon čega se vratio u Vatikan. (kta/rv)

