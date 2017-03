Vatikan, 13. ožujak 2017.

Tko umire s Kristom, s Kristom će i uskrsnuti; tko se bori zajedno s njim, pobjeđuje s njim – istaknuo je papa u nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 12. ožujka 2017. na Trgu svetoga Petra. Papa je ponudio razmišljanje o nedjeljnom evanđelju u kojem čitamo kako je Isus zajedno sa svojim učenicima Petrom, Jakovom i Ivanom otišao na visoku goru te se preobrazio pred njima, očitujući im tako svoju slavu. Sveti je Otac kazao da je svrha te „svjetline“ bila rasvijetliti umove i srca učenika tako da jasno mogu shvatiti tko je njihov Učitelj. Taj bljesak svjetlosti rasvjetljuje otajstvo Isusovo, čitavu njegovu osobu.

Papa je podsjetio kako je Isus na putu prema Jeruzalemu gdje će pretrpjeti smrt razapinjanjem te stoga želi pripremiti svoje učenike na sablazan – sablazan križa – koja je presnažna za njihovu vjeru, ali u isto vrijeme preobraženjem nagovješćuje svoje uskrsnuće, očitujući se kao Mesija, Sin Božji.

No riječ je o drukčijem Mesiji nego što su ljudi očekivali – upozorio je papa Franjo. Isus nije snažni i slavni kralj, nego nenaoružani i ponizni sluga; nije on gospodar velikog bogatstva – što je znak blagoslova – već siromah koji nema gdje glavu nasloniti; nije niti patrijarh s brojnim potomstvom, nego neženja bez krova nad glavom. Doista je riječ o Božjoj objavi koja je postavljena naglavačke, no znak koji najviše uznemiruje u tom skandaloznom izokretanju je križ. No upravo će po križu Isus doći do slavnog uskrsnuća.

Sveti je Otac napomenuo kako se Isus preobrazio na gori Tabor, želeći time učenicima pokazati svoju slavu, ali ne kako bi ih poštedio da idu putem križa, već da ukaže kamo će ih križ odvesti. „Tko s Kristom umire, s Kristom će i uskrsnuti. Križ predstavlja vrata prema uskrsnuću. Tko se bori zajedno s Njim, pobijedit će s Njim“, istaknuo je Papa.

Kršćanski križ nije ukras, nego je to poziv na ljubav s kojom se Isus žrtvovao kako bi spasio čovječanstvo od zla i grijeha – kazao je papa Franjo te je pozvao vjernike da za vrijeme Korizme s pobožnošću razmatraju križ: riječ je o simbolu kršćanske vjere, simbolu Isusa koji je za nas umro i uskrsnuo. Križ bi trebao obilježiti sve etape korizmenog hoda kako bismo sve više razumjeli težinu grijeha i vrijednost žrtve kojom nas je Otkupitelj spasio.

Poslije Angelusa Papa je izrazio svoju blizinu gvatemalskom narodu koji tuguje zbog požara koji je izbio 8. ožujka u domu za nezbrinutu djecu. U požaru je stradalo oko 40 djevojaka. „Neka Gospodin primi njihove duše, izliječi ranjene, utješi ožalošćene obitelji kao i cijelu naciju“, kazao je Sveti Otac. Također je pozvao vjernike da se zajedno s njim mole za sve djevojke i dječake koji su žrtve nasilja, zlostavljanja, iskorištavanja i rata. „To je pošast, to je potisnuti krik koji bismo svi morali čuti. Ne možemo se više praviti da to ne vidimo i ne čujemo“, rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)