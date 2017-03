Koeln, 10. ožujak 2017.

Povjerenje građana u njemačke institucije opada, i to ne samo među mladima, zaključak je plenarnog zasjedanja Njemačke biskupske konferencije koje se ovih dana održalo u Koelnu. Biskupi smatraju da se to smanjenje povjerenja ne odnosi samo na državu i političke institucije, već i na organizacije civilnog društva. „Kohezija je narušena kad nam se čini da je bolje samo bogatima, a nezadovoljstvo u društvu raste, kada u društvu nema dovoljno jednakosti i prilika za uključivanje", objasnio je biskup Essena, mons. Franz-Josef Overbeck, predsjednik biskupskog povjerenstva za društvo i društvena pitanja. On smatra, kako prenose njemački katolički mediji, da rastuća društvena nejednakost pridonosi uspjehu populističkih stranaka i skupina, koje se protive Europskoj uniji i prihvatu migranata. Da bi se suzbio populizam treba se ozbiljno uhvatiti u koštac s problemom društvene nejednakosti, zato što bez vjere u „državu blagostanja" i „državu prava" slabi društvena kohezija naše zemlje, pojašnjava mons. Overbeck. (kta/ika)