Rim, 10. ožujak 2017.

Njemački tjednik "Die Zeit" objavio je razgovor s papom Franjom. Pomanjkanje svećeničkih zvanja postaje sve ozbiljniji problem s kojim se Crkva mora suočiti, rekao je Papa u razgovoru za "Die Zeit". Potrebno je stoga produbiti mogućnosti boljeg uključivanja u crkvene službe oženjenih muškaraca s provjerenom dubokom vjerom, posebno u nekim područjima gdje se manjak svećenika jače osjeća, pri čemu treba precizirati zadaće koje oni mogu preuzeti na sebe. Crkva mora prepoznati pravi trenutak u kojem Duh traži nove oblike službe, Papa međutim kategorički tvrdi kako ukidanje celibata nije opcija. Isto tako je nedopustivo pripuštati u sjemeništa mlade koji nemaju istinsko zvanje. Gospodin je rekao: molite!, a to se, prema Papinu mišljenju, premalo čini. Spomenuo je u tome kontekstu i problem niskog nataliteta. Primijetio je također kako se posvećuje premalo brige mladima koji bi možda htjeli prigrliti svećenički poziv. S mladima treba više raditi ali se ne smije upasti u prozelitizam. To je težak, ali potreban posao, jer mladi to očekuju.

Osvrćući se na trzavice i promjene u vodstvu Malteškoga viteškog reda, Papa je primijetio da kardinal Burke, donedavni delegat reda, nije njegov protivnik, dapače on ostaje i dalje pokrovitelj Reda, ali nije imao snage u ovom kritičnom trenutku sam riješiti problem te je zbog toga poslao nadbiskupa Becciu kako bi napravio reda u toj ustanovi. Becciu je izvanredan pravnik. Papa Franjo je opovrgao neke tvrdnje prema kojima se na taj način htio riješiti kardinala Burkea.

Što se tiče plakata izvješenih po zidovima u okolici Vatikana kojima ga se optužuje da nije milosrdan, Papa smatra da je tekst na rimskom narječju bio izvrstan. Prema njegovim riječima nije ih sastavio – kako bi moglo izgledati na prvi pogled – jednostavan čovjek, već vrlo inteligentna osoba.

Na pitanje smetaju li ga napadi koji dolaze iz Vatikana, Papa odgovara niječno. "Otkad su me izabrali za Papu nemam više mira. Razumijem da se moj način nastupanja nekima ne sviđa. Svatko može imati svoje mišljenje. To je legitimno, ljudski i obogaćuje", kaže Papa.

Papi se ne sviđa kad ga idealiziraju. "Ne želim reći da sam bijednik, ali sam normalna osoba, koja radi ono što može. Barem tako se osjećam. Grešnik sam i mogu pogriješiti", kaže Papa i primjećuje kako ne smijemo zaboraviti da je idealiziranje čovjeka neka vrsta napada. Kad me netko idealizira osjećam se napadnut, priznao je Papa i objasnio kako proživljava i trenutke tame i praznine. Kad prolazi kroz te trenutke, koji nisu samo mračni, već i izazivaju potištenost, Papa moli i traži od Gospodina oproštenje, jer ne razumije zašto mu se to događa.

U razgovoru za tjednik "Die Zeit" Papa se osvrnuo i na aktualna politička zbivanja. Kaže da ga zabrinjavaju današnji populizmi, posebno oni u Europi. Iza toga, ističe Sveti otac, uvijek se krije neki mesijanizam. Smatra također da se populizme opravdava očuvanjem identiteta nekog naroda. No veliki poslijeratni političari na Starome kontinentu zamišljali su ujedinjenu Europu, kao nešto što nije "populističko" već je "bratstvo cijele Europe, od Atlantika do Urala". To su bile velike vođe koje su kadre povesti narod putem napretka a da pritom ne budu oni sami u središtu. Političar ne smije sebi svojatati mesijansku ulogu: populizam je loš i na kraju loše završi, kao što nam pokazuje proteklo stoljeće, rekao je Papa spominjući u tome kontekstu Hitlera. (kta/ika)