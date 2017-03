Zagreb, 10. ožujak 2017.

Naslovna fotografija koja prikazuje članove inicijative "Prolife.hr" kako stoje na Markovom trgu u Zagrebu, s plakatima u rukama na kojima piše "Imam pravo živjeti", otvara čitateljima novi broj Glasa Koncila, 10. u tekućoj godini s nadnevkom od nedjelje 12. ožujka. U sklopu novoga broja objavljen je i njegov mjesečni magazin "Prilika", s glavnom temom: "Ideologija, politika, strančarenje i klike – istinite priče u hrvatskoj filmskoj stvarnosti".

Naslovnica, na kojoj se izvještava o pokretanju 40-dnevnog potpisivanja peticije "Imam pravo živjeti" u kojoj se zahtijeva da se zakonski zaštiti nerođeni život i da se konkretno pomogne ženama koje žele roditi svoje dijete, upućuje ujedno na velik dio sadržaja u novome broju, izašlom nakon rješenja Ustavnoga suda, donesenog 26 godina nakon podnošenja prijedloga o ocjeni ustavnosti, o takozvanom zakonu o pobačaju.

Na rješenje Ustavnoga suda osvrće se u svojem redovitom komentaru i urednik Glasa Koncila Ivan Miklenić. Naslov "Ustavni sud nije posve promašio" odnosi se na izdvojeno mišljenje ustavnoga suca Miroslava Šumanovića, kao i na činjenicu da je ono prihvaćeno i objavljeno kao integralni dio rješenja. U komentaru se urednik pita zašto je od podnošenja zahtjeva za ocjenom ustavnosti o starom zakonu iz doba komunističkog totalitarizma i bivše države prošlo punih 26 godina. Također postavlja pitanje zašto su suci ključno pitanje – kad počinje ljudski život – prebacili na zakonodavnu vlast.

Glas Koncila objavio je opširni prikaz rješenja Ustavnoga suda iz pera pravnice Katarine Matković. Objavio je, nadalje, reakciju na rješenje suda dubrovačkoga biskupa Mate Uzinića, pod naslovom: "Prije politička nego pravna odluka". Pitanje pobačaja je također u središtu rubrike "Naši razgovori", u kojoj se odgovara na pitanje: "Je li odobravanje ili zagovaranje pobačaja teški grijeh?"

U novome broju dolazi do izražaja još jedno pitanje koje nije samo vjersko nego je poglavito društveno – pitanje neradne nedjelje, posebno u trgovinama. To pitanje dolazi do izražaja kroz izvještaj o okruglome stolu koji je održan na inicijativu zastupnice u Europskome parlamentu Marijane Petir. Objavljeno je i priopćenje Stalnoga vijeća Hrvatske biskupske konferencije u kojemu se daje podrška Europskome savezu za nedjelju.

Dr. Natalija Kanački, članica Upravnog odbora udruge "Uime obitelji" gošća je u redovitom intervjuu. Sugovornica se osvrće na teme kao što su vrijeđanje i izrugivanje vjerskih, obiteljskih i nacionalnih svetinja uime slobode govora i umjetničke slobode, na monopolistički status lijevoliberalnih udruga, način na koji piše novcem hrvatskih građana subvencionirani časopis "Novosti" i sl.

"Međugorsko duhovno sjeme posijano je širom svijeta", naslov je reportaže iz Međugorja. U ozračju iščekivanja posebnog Papina izaslanika nadbiskupa Henryka Hosera, reportaža naglasak stavlja na pastoralne i duhovne plodove međugorskoga fenomena, dijelom i iznoseći brojke. Inače, u dijelu u kojem donosi izvještaje i vijesti iz Crkve u svijetu, Glas Koncila prenosi očitovanje koje je nadbiskup Hoser dao poljskoj katoličkoj agenciji KAI.

Novi broj Glasa Koncila donosi još jednu reportažu i to iz hercegovačke župe Krista Kralja u Čitluku.

Rubrika "Vjernici laici aktivni u crkvi" nosi naslov "Pjesma mi je stalna molitva", a svjedoči Martina Marinčić iz župe sv. Stjepana prvomučenika u zagrebačkom Botincu. (kta/ika)