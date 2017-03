Sarajevo, 8. ožujak 2017.

Iako u politici postoje čestiti ljudi i dobri programi, ipak je cjelokupna situacija sličnija nekoj tragikomediji nego ozbiljnoj djelatnosti „vezanoj uz polis“

Čovjek u načelu o sebi misli da je važniji nego što to stvarno jest. Prečesto se događa da se ponaša kao da svijet bez njega ne bi postojao, ili u najmanju ruku kao da je nezamjenjiv u onomu što radi. Međutim, tako je malo potrebno „poremećaja u sustavu“ da se pokaže u koliko je mjeri to iluzorno. U općedruštvenim razmjerima pojedinac je skoro beznačajna figura koja samo izvršava namijenjenu mu ulogu te je u suvremenom dobu izgubio i svoje ime, a označen je tek kodom. Na njegovo mjesto u svakom trenutku može uskočiti neki drugi „broj“. Ipak, što se od općega ide prema konkretnijem, tako ta jedinka dobiva na važnosti, a njegova se istinska uloga prepoznaje u obiteljskim relacijama – jer nitko na svijetu ne može djetetu zamijeniti majku i oca. Na sličan način dade se sagledavati pozicija pojedinih društvenih zajednica u globalnim okvirima. Velika većina su samo pijuni koji olako budu žrtvovani radi bolje pozicije jačih figura u „vječnoj“ borbi između crnih i bijelih. I premda je to povijest nebrojeno puta potvrdila, pijunska se društva na lokalnim razinama uvijek iznova nadimaju, kao žaba koja želi dosegnuti veličinu vola, htijući pokazati da su bitni. Političke igre na Balkanu to zorno potvrđuju, svakodnevno servirajući malom čovjeku novu dozu nemira. Crkva kao ljudska i božanska institucija, dužna je pak živjeti aktualni trenutak svjedočeći da je, vjerna svome Učitelju, uvijek na strani onih nepravedno potlačenih i slabih.

Da tako čineći nikada neće pogriješiti potvrdu će naći u Svetom pismu, ali i u banalnosti i apsurdnosti društveno-političkih događanja. Iako u politici postoje čestiti ljudi i dobri programi, ipak je cjelokupna situacija sličnija nekoj tragikomediji nego ozbiljnoj djelatnosti „vezanoj uz polis“. Ona je ponajbolje opisana u tv-seriji Bela lađa koja je u produkciji Radio-televizije Srbije emitirana od 2006. do 2012. U njoj nenadmašni Milan Lane Gutović u ulozi mutikaše Srećka Šojića, biznismena i predsjednika Stranke zdravog razuma, ismijava domaću politiku, narodnu polu-inteligenciju u prividnoj demokraciji, gospodarsko mešetarenje mafijaškoga okusa te bjelosvjetske protuhe, međunarodnih političkih nusproizvoda. Nakon što je na izborima njegova stranka prešla cenzus i ušla u Skupštinu, on u nastupnom govoru kaže: „U ime tih razumnih ljudi postavljam pitanje: 'Di plovi ova naša državna lađa?' Bojim se, dame i gospođe, da ta naša lađa plovi bez busolu i bez kapetana. Mlogi razumni građani pitaju me ovim riječima: 'Šojiću, šta se ovo događa: živimo li mi u ludnicu ili u bolnicu? Di živimo?' Običan čovjek, dame i gospođe, danas se osjeća kao da je u kafez.“ I premda će se većina na ovo nasmijati, stvarnost nerijetko biva približnija ovoj karikiranoj konstataciji nego nečemu drugom.



