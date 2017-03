Osijek, 8. ožujak 2017.

Na Susretu s autorom održan u Osijeku, 6. ožujka 2017. gostovao je dr. Lush Gjergji, ponajbolji poznavatelj djela i života sv. Majke Terezije i njezin prijatelj, sunarodnjak Albanac, subrat i autobiograf, generalni vikar Apostolske administrature u Prizrenu. Osječani su tijekom održanoga "Susreta s autorom" 6. ožujka u knjižari Kršćanske sadašnjosti "Dr. Josip Turčinović" imali priliku iz prve ruke od don Lusha slušati o njegovoj suradnji i prijateljstvu sa Josipom Turčinovićem po kojemu je nazvana KS-ova knjižara u Osijeku, duhovnim izazovima na vrelima djelatne ljubavi prema Kristu sv. Majke Terezije iz Kolkate, o posveti katedrale Majke Tereze u Prištini (blagoslovljena 5. rujna 2010.) početkom rujna 2017. kada se Crkva nada pohodu pape Franje, zatim o ne(pre)poznatim primjerima darivanja kršćanske ljubavi u životima velikana 20. stoljeća, o don Gjergjijevim djelima mirotvorstva na Kosovu 90-tih godina i kršćanskim plodovima zagovaranja politike nenasilja. Iz susreta sa sveticom Majkom Terezijom dr. Gjergji se prisjetio trenutka kada mu je misionarka uzela ruke predajući "evanđelje u pet prstiju", odnosno najljepši ispit savjesti: "Na svakom prstu ruke jedna je riječ: 'Što danas činim za Boga?' i 'Što danas činim za čovjeka?', kazala je. Ujutro kada se probudiš i prekrižiš, navečer kad ideš na počinak, ispitaj savjest s tih pet riječi: 'Što danas učinih za Boga, što danas učinih za čovjeka?' Što znači biti kršćanin i znači svjedočiti? Naše kršćanstvo je Bog ljubavi, tebe ljubi, mene šalje. Živimo drukčije, živimo za Isusa i činimo za Isusa jer Isus nas ljubi! Majka Tereza živjela je i činila za Isusa", zaključio je Lush Gjergji. "Susret s autorom" 65 autorskih naslova na hrvatskom, albanskom i talijanskom jeziku, od kojih je 16 na hrvatskom objavila Kršćanska sadašnjost, a 16 knjiga posvećeno je Majci Tereziji, vodio je don Anton Šuljić, ističući desetak KS-ovih naslova knjiga (ostale rasprodane).

Govoreći o prijateljstvu sa dr. Turčinovićem i tiskanju katoličkog glasila Drita na albanskom, don Gjergji se prisjetio: "Od 1967. godine Albanija je službeno bila ateistička država, a Katolička Crkva u pravom smislu riječi bila je u katakombama te je 1977. Drita tiskana u Prizrenu, pet godina u Sarajevu u "Oslobođenju", ujedno tiskari jugoslavenske partije, ali tiskanje je zaustavljeno jer "Drita piše protiv armije". Godine 1980.-1981. o tome sam razgovarao sa velikim prijateljem i bratom svećenikom Josipom Turčinovićem, koji je ponudio tiskanje u Zagrebu. Bio je to bratski, prijateljski spas za našu Crkvu. Turčinović je vjerovao Božjoj riječi i pisanoj riječi, živio je za katolički tisak, bio i ostao životno nadahnuće za katolički život. Kada bih došao u Zagreb, pitao bi: 'Kako si? Što si napisao za nas?' Šesnaest knjiga objavljenih na hrvatskom isključivo su nadahnuće, poticaj i njegova zasluga", kazao je dr. Gjergji. Susret je bio prigoda za razgovor o knjigama: Majka ljubavi (koju je osobito volio papa Ivana Pavao II.), Velikani XX. stoljeća (podnaslov: Ljubav koja ne umire), Pobjeda križa, Ljubav nije ljubljena, Glas šutnje, Pozvani na zajedništvo, zatim o trilogiji duhovne ostavštine Majke Terezije (Živjeti s Kristom, Ljubiti s Marijom, Svjedočiti s Crkvom) te o knjizi Svećenik – Kristov učenik.

"Kao malo dijete u obitelji sam slušao o s. Terezi koja je pošla u daleku Indiju i čini čudesa. Za mene je bila kao legenda, pobudila je moju znatiželju i pitao sam se zašto nije nama pomogla. Godine 1968. godine, dok sam studirao u Rimu, osobno sam susreo Majku Terezu. Prije toga cijelu noć sam više probdio nego spavao smišljajući što ću ju pitati. Razgovor je tako tekao da nisam imao priliku ni torbu sa pitanjima otvoriti. Bio je to divan, dirljiv, dojmljiv susret s puno utisaka o tome kako se ja maleni nalazim pred veličinom, sveticom. Odlučio sam, ako mi Bog pomogne drugim ljudima ću posvjedočiti zašto je iz Skopja pošla u daleku Indiju. I od 1968. do 1997. godine, dvadeset i devet godina, nisam se od nje odvojio. Upoznavao sam ju iz blizine. Gdje god bi otvarala kuću "Misionarki ljubavi" zvala bi me u pratnju... Šesnaest knjiga o Majci Tereziji prevedeno je na 35 jezika, ali nije to moja zasluga nego isključivo dar Božji i sv. Majke Terezije. Zahvalan sam Bogu na tome. Njezina je veličina u vjeri i ljubavi. U vjeri je prepoznala Krista, u ljubavi služila. Naša je veličina u služenju Kristu. Rekla mi je: 'Ja sam ti najsretnija osoba na svijetu... jer 24 sata živim s Isusom i za Isusa.' Njezina sreća je bila u žrtvi, darivanju i ljubavi", kazao je Gjergji te ispričao brojne detalje iz svetičina života i njegova boravka u Indiji, navevši primjer kada "zastaje dah u vjeri pri susretu s gubavcima koje je Majka Terezija grlila i u njima vidjela Krista" i kada ga je, nakon četverosatnog pohoda gubavcima, Majka Tereza u kapelici pitala kako mu se sviđa Isus iz četvrti gubavaca iz Grada radosti (udaljenom 18 km od Kolkate) gdje živi 35.000 gubavaca? "Diviti se Majci Tereziji je dobro, ali nije ništa, kao i govoriti da je velika i sveta, već je nešto slijediti ju duhom Kristovim! Ne treba doći u Indiju i Kolkatu tražiti Krista jer Krist je u tvojoj sredini. Premalo je ljubiti Isusa u Presvetom oltarskom sakramentu i hraniti se njime, ako ga ne prepoznaš u bratu čovjeku. Ako ga Isusa ne prepoznaš u čovjeku, ne prepoznaješ ga ni u lomljenju kruha. Ljubav potiče da činimo što Bog traži od nas. Guba nije najteža bolest, najteža je bolest ne-ljubav, ne-briga, ne-pažnja. U crkvi smo blizu jedni drugima, a kada izađemo ostajemo anonimna bića, više se ne prepoznajemo. Sjetimo se kako je sreća Majke Terezije bila u žrtvi, darivanju i ljubavi", istaknuo je Gjergji.

U razgovoru s don Šuljićem gost je govorio o Božjoj prisutnosti u vidljivim djelima ljubavi na Kosovu, konkretno "na proslavi izmirenja i života 1. svibnja 1990. godine na poljani blizu Dečana gdje se oprostilo 1275 krvnih slučajeva kada se pola milijuna ljudi okupilo bez medijskog pozivanja i bez ijednog policajca, izvan sustava, kada su ljudi došli proslaviti život, praštanje i mir, a 200 obitelji koje su bile u krvnoj osveti i svađi su se pomirile". Bilo je riječi i o prvom kosovskom predsjedniku Ibrahimu Rugovi (zaslužnom za gradnju katedrale posvećene Majci Terezi u Prištini, upamćenom po riječima 'Katolička Crkva niknut će iz podzemlja') te je don Gjergji zaključio: "Božje je djelo, čudo što je sve veći broj obraćenika s islama na kršćanstvo i sve više krštenih na Kosovu gdje danas živi više od 50 000 katolika". Udruga "Veronikin rubac" srdačno je pozdravila don Lusha Gjergija izvijestivši da su 2010. godine tijekom hodočašća Kosovu i Albaniji bili na blagoslovu katedrale u Prištini te prošle godine u Vatikanu na kanonizaciji Majke Terezije jer je sv. Majka Terezija zaštitnica ove katoličke udruge deset godina. (kta/ika)