Travnik, 8. ožujak 2017.

U nedjelju, 5. ožujka 2017. u Travniku je umro Enver Omer Babić u 85. godini života, koji je još kao dječak 1940. g. ozdravio od sljepoće po zagovoru sl. B. Petra Barbarića.

Enver Omer Babić rođen je 1932. g. u Travniku u muslimanskoj obitelji i ondje je odrastao. Kad su mu bile četiri godine, bilo je to 1936. teško se razbolio na očima i ostao je slijep. Roditelji su sve poduzeli za njegovo ozdravljenje. Obišli su mnoge liječnike, ali od nikoga nije bilo nikakve pomoći. Dječak je i dalje ostao slijepo punih pet godina.

Susjedi katolici ove muslimanske obitelji savjetovali su Enverovim roditeljima da se mole Petru Barbariću za njegovo ozdravljenje. Roditelji su to prihvatili i na svoj način kao muslimani molili su se Petru Barbariću. Pisani izvor navode da su obavljali devetnicu. Pohađali su njegov bivši grob na Bojni. Majka je tom prigodom uzela zemlje s bivšega Petrova groba, razmutila je u vodi i time je svakoga dana mazala Enveru oči. Nakon desetak dana na početku druge devetnice dječak je iznenada progledao. To se dogodilo u rujnu mjesecu 1940. g., pet godina nakon što je Enver bio obolio. O tom čudesnom ozdravljenju brujio je tada cijeli Travnik i okolica. Od brojnih uslišanja po zagovoru Petra Barbarića ovo je jedino o kojem je laički tisak izvijestio javnost. Bio je to najprije demokratsko-liberalni Jugoslavenski list iz Sarajeva 22. 9. 1940. Nakon pet dana o tome pišu novine Novosti u Zagrebu 27. 9. 1940. Nakon njih vijest donose Katolički tjednik iz Sarajeva 6. 10. 1940. te Glasnik Srca Isusova iz Zagreba br. 12, 1942. Nakon završene osnovne škole Enver je cijeli život proveo u Travniku. Naslijedio je oca na tržnici u nabavljanju i prodaji voća i povrća.

Još 2003. g. Enver je dao svoj iskaz u Travniku pred crkvenom komisijom u procesu za beatifikaciju Petra Barbarića. U svome svjedočenju opširno govori o čudesnom ozdravljenju svojih očiju. Svoj iskaz Enver je potvrdio još jednom prošle godine, u srpnju 2016. Od kada je ozdravio 1940. g. pa sve do svoje smrti nikada više nije imao problema s očima i uvijek je dobro vidio. U mlađim danima bavio se sportom (nogomet, boks). Nakon Enverova čudesnog ozdravljenja njegova muslimanska obitelj nastavila je štovati Petra Barbarića, a njegovu sliku su uramili i držali je u kući. I Enverova sestra zaprimila je razna uslišanja po zagovoru Petra Barbarića o čemu je i ona dala svoje svjedočanstvo 2003. g. U svome iskazu iz 2003. g. Enver među ostalim kaže: „Mi smo i nadalje često išli na Bojnu Bogu i Petru Barbariću zahvaljivati, a kadgod sam u kakvoj nevolji odem gore pa se na svoj način pomolim i zahvaljujem.“

Enver Babić sahranjen je u ponedjeljak 6. ožujka 2017. u Travniku na groblju Bojna po muslimanskom obredu; na istom groblju bio je sahranjen i Petar Barbarić dok nije prenesen u sjemenišnu crkvu 1935. g. Ovaj njegov bivši grob, koji je sada prazan, još uvijek često obilaze njegovi štovatelji i ondje se mole kao što je to činio i Enver tijekom svoga života. (kta)