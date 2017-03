Sarajevo, 8. ožujak 2017.

U ponedjeljak, 6. ožujka 2017. u večernjim satima u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ održano je predavanje pod nazivom „Doprinos vjernica u izgradnji pomirenja, suživota i interetničke suradnje“, u sklopu međureligijskog projekta „Koračajmo zajedno“. Predavačice su bile Božana Ivelić - Katava, katolička teologinja, Azra Ibrahimović, islamska teologinja i Olivera Jovanović, pravoslavna teologinja, dok je moderatorica predavanja bila Nadežda Mojsilović, koordinatorica projekta „Koračajmo zajedno“. Na samom početku, prisutne je pozdravio prof. dr. Šimo Maršić, ravnatelj Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“.

U svom izlaganju gđa. Božana je istaknula da je potrebno najprije sagledati što je to izazvalo nemir kako bi se moglo raditi na pomirenju. Također se osvrnula na značaj žena koje su poticale izgradnju mira, osobito u vrijeme ratova, naglasivši da su to često činile iz same prirode i majčinskog instinkta, što ih i danas motivira da rade na tom polju. Gđa. Azra je je svoje izlaganje nastavila nadovezavši se na riječi prethodne predavačice, istaknuvši važnost poznavanja vlastitog identiteta i duhovnog iskustva u prihvaćanju života u različitosti i međusobnom poštivanju, dok se gđa. Olivera osvrnula na važnu ulogu žena koje su organizirane u različite udruge te svojim zalaganjem ostavljaju tragove u unaprjeđenju interetničke suradnje.

Sva tri izlaganja potvrđena su vlastitim iskustvom rada na polju izgradnje mira i suživota te poticanja interetničke suradnje, što je doprinijelo snazi i autentičnosti riječi, te izazvalo osobito oduševljenje nazočnih mladih, koje su izrazili aktivnim sudjelovanjem u diskusiji. (kta/mladicentar)



