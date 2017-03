Sarajevo, 7. ožujak 2017.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, 7. ožujka 2017. započeo je kanonsku vizitaciju Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu, objavljeno je na stranici Vrhbosanske nadbiskupije.

Kardinal Puljić vizitaciju je započeo slavljem Svete mise u kapelici VBS-a uz koncelebraciju odgojitelja i poglavara te u nazočnosti bogoslova.

U svojoj homiliji kardinal Puljić je napomenuo da je prošla vizitacija VBS-a bila 2009. godine te bogoslovima protumačio što to vizitacija predstavlja. U drugom dijelu svoje homilije kardinal Puljić je napomenuo da smo započeli korizmeno vrijeme te da to vrijeme "moramo što bolje iskoristiti da bismo mogli ne proslaviti Uskrs nego doživjeti Uskrs". Nadalje, osvrćući se na Evanđelje u kojem Isus uči apostole Gospodnju molitvu, kardinal Puljić je pozvao da se promisle riječi te molitve koju nas Krist uči moliti. "Sadržaj te molitve suprotan je našim međuljudskim odnosima koji su opterećeni, posebno u posljednje vrijeme, mržnjom i prezirom. To nije ono što Bog od nas očekuje", posvijestio je kardinal Puljić.

Na kraju homilije pozvao je nazočne da se otvore milosti Gospodinovoj u milosnom vremenu korizme te čista srca i obnovljena duha dočekaju Uskrs.

Tijekom vizitacije, koja će trajati nekoliko dana, kardinal Puljić susresti će se sa svim žiteljima VBS-a te djelatnicima laicima i obaviti pojedinačne razgovore. (kta)

