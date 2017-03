Gromiljak, 5. ožujak 2017.

U Kući Navještenja na Gromiljaku u subotu, 4. ožujka 2017., s. Marina Perić iz Družbe sestara Služavki Maloga Isusa Sarajevske provincije održala je susret za mlade župljane i za simpatizere društva Prijatelja malog Isusa.

Tema susreta ”Vrijeme je da započnemo” mladima je posvijestila ljepotu kršćanskog življenja u vrijeme priprave za dolazak Uskrsa. “Vrijeme je da Kristu povjerujemo! Vrijeme je mu se više približimo i da ga bolje upoznamo! Korizma je sveto vrijeme koje nas poziva na novi život, na ljubav, na molitvu za novi izbor, jer korizma nije vrijeme odricanja nego vrijeme odabiranja”, kazala je s. Marina.

Potom je mladima predstavila evanđeoski tekst prve korizmene nedjelje (Mt 4, 1-11) naglasivši da „nakon četrdeset dana borbe sa zlom i kušnjama Isus pobjeđuje“. “Vođeni Njegovim primjerom i mi smo pozvani živjeti našu pustinju, naših četrdeset dana Korzme, koji su prilika za rast i jačanje u vjeri. Pustinja – mjesto života ili smrti? Pustinja o kojoj se ovdje radi je mjesto tišine u nama, gdje smo mi sasvim blizu sebi i blizu Bogu. Tamo treba mnogo ustrajnosti da bi se došlo do kraja započetog puta jer je to mjesto gdje se osjećamo tako slabi i nemoćni, mjesto gdje veoma jasno spoznajemo granice i krhkost vlastitoga bića, gdje se treba boriti da se sačuva vjera te naposljetku gdje ćemo biti iskušavani. To znači pustinja, to znači korizmeno vrijeme, to znači priprava na Uskrs, blagdan života”, kazala je s. Marina.

Naposljetku su mladi svoje mišljenje iznijeli kroz rad u grupama. Svaka grupa je dobila priču o grijehu – “Grijesi propusta” i “Grijesi kao kamenje” – te na osnovu tih tekstova napisali pismo mladima o tome kako živjeti korizmu imjući na umu da Isusov put nije uvijek najlakši i najprihvatljiviji, ali je svakako jedini koji donosi pravu radost i sigurnost. Stoga korizma nije samo vrijeme odricanja nego put odabiranja.

Za kraj samoga susreta s. Marina je, kao molitveno-meditativni završetak, pročitala priču “Djela ne samo riječi”,a potom su mladi izvukli citate s poticajni mislima te otpjevali pjesmu “Naš Bog je silan Bog”. (kta)

