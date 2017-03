Split, 4. ožujak 2017.

Top ljestvica najtraženijih naslova u knjižarama Verbum donosi deset zanimljivih naslova među kojima će čitatelji zasigurno pronaći dobre preporuke. Na vrhu top ljestvice najtraženijih naslova u veljači smjestila se knjiga "Bio sam mason" Mauricea Cailleta u kojoj iznosi dramatičan životni put od trenutka obraćenja nakon kojeg je odlučio raskinuti s masonerijom. Od toga trenutka sve više postaje svjestan zla koje je počinio te otkriva snažne sotonističke utjecaje u tajnim masonskim krugovima koji se prikrivaju iza maske filantropije, humanizma i tolerancije. Na drugom je mjestu novi roman Francine Rivers "Nespomenuta" koji donosi biblijsku pripovijest o ljubavi Bat-Šebe i Davida, priču o preljubu i potrazi za oproštenjem. Slijedi "Eshatologija" Josepha Ratzingera, njegov najznačajniji znanstveni rad koji je i sam opisao kao svoje "najbolje razrađeno djelo". Prvi put objavljena 1977. godine, ova je knjiga doživjela niz izdanja i prijevoda, a do dana današnjega ostaje priznata kao vodeća literatura ne samo za proučavanje "posljednjih stvari" nego i same biti kršćanstva i smisla kršćanskoga vjerovanja. Na četvrtom mjestu je knjiga "Gospodar svijeta" Roberta Hugha Bensona koja prikazuje svijet posljednjih vremena u kojemu prikriveni sekularistički totalitarizam neprimjetno zarobljava ljude, uništava vjeru i pripravlja put Antikristovoj vladavini, a koja je spisateljskim žarom osvojila na tisuće čitatelja samo u protekloj godini. Na petom je mjestu roman "Most San Luis Rey" Thorntona Wildera koji u ovomu književnom remek-djelu vrhunskom spisateljskom umješnošću postavlja vječna pitanja o ljudskoj nesreći, konačnosti i smrti, o tajanstvenoj kompleksnosti slučajnosti i sudbine, o istinskoj ljubavi i životnomu smislu koji muče sve ljude. Slijedi knjiga Majke Terezije "Poziv na milosrđe" koja donosi zbirku do sada neobjavljenih tekstova sv. Majke Terezije, te ponizne i istodobno iznimne žene vjere čiji je utjecaj danas jednako snažan kao i za njezina života. Na sedmom mjestu nalazi se knjiga razgovora pape emeritusa Benedikta XVI. s novinarom Peterom Seewaldom "Posljednji razgovori" u kojoj papa Benedikt u povjerljivu razgovoru sa svojim dugogodišnjim sugovornikom Peterom Seewaldom pravi bilancu svojega pontifikata i svojega života, ostavljaju svojevrsnu "duhovnu oporuku" čitateljima. Slijedi "Biblijski kompas" Edwarda Srija, jednostavan vodič za čitanje i razumijevanje Svetoga pisma. Na devetom mjestu nalazi se knjiga Thomasa Mertona "Gora sa sedam krugova", duhovna autobiografija jednoga od duhovnih velikana 20. stoljeća, koja opisuje kako se dogodilo da je mlad, briljantan čovjek, prepun strasti, želje za svjetovnim užitcima i težnje k uspjehu, napustio obećavajuću literarnu karijeru i započeo traganje za duhovnošću koje ga je dovelo do vjere i krštenja u Katoličkoj Crkvi, a potom i do ulaska u strogi trapistički red. Na desetom mjestu top ljestvice najtraženijih naslova u Verbumovim knjižarama u veljači smjestila se knjiga "Umijeće življenja" u kojoj poznati duhovni autor o. Marko Ivan Rupnik otkriva da je moguće živjeti drugačije nego što to diktiraju najnovije reklame, živjeti duhovno tako da ono što nosimo u srcu otkrivamo u svakodnevnom životu. Sve knjige dostupne su u knjižarama Verbum i na web knjižari Verbum.hr. (kta)