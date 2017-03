Vatikan, 4. ožujak 2017.

Istinski post je pomaganje bližnjemu, lažni pak miješa religioznost s drugim prljavim radnjama i podmićivanjima taštine – ustvrdio je papa Franjo u petak, 3. ožujka 2017. na jutarnjoj Misi slavljenoj u kapeli Doma Sveta Marta.

Misna čitanja govore o postu, odnosno o pokori na koju smo pozvani u korizmenom vremenu kako bismo se približili Gospodinu. Bogu je drago „raskajano srce“, veli psalam, „srce koje se osjeća grešnim i zna da je grješno“. U prvom čitanju, iz Knjige proroka Izaije, Bog prekorava lažnu religioznost licemjerâ koji poste kada obavljaju vlastite poslove, ugnjetavaju radnike i svađaju se „udarajući bezbožnim pesnicama“: dok čine pokoru čine i nepravdu, baveći se „prljavim poslovima“. Gospodin, naprotiv, traži istinski post, pozoran na bližnjega – kazao je Papa.

Drugo je pak licemjeran post, a Isus često rabi tu riječ, to je post radi pokazivanja, ili da se osjećam pravednim, a istovremeno sam činio nepravde, nisam pravedan, izrabljujem ljude. 'Velikodušan sam ja, Crkvi ću dati lijep milodar'. Ali zapitaj se, plaćaš li pravedno svoje kućne pomoćnice? Plaćaš li na crno svoje zaposlenike? Ili ih plaćaš prema zakonu da mogu hraniti svoju djecu? – primijetio je papa Franjo.

Papa je ispričao kako je neki bogataš poslije Drugog svjetskoga rata želio nagraditi isusovca Pedra Arrupea, kad je bio misionar u Japanu. S bogatašem je bio jedan novinar i jedan fotograf. U koverti je pak bilo deset dolara. Mi isto tako činimo ako nepravedno plaćamo svoje ljude. Od svojih pokora, molitava, posta i milostinje uzimamo mito: mito taštine, mito pokazivanja.

A to nije istinitost, to je licemjerje. Stoga, kad Isus veli: Kad molite, molite u tajnosti; kad dajete milostinju, ne trubite na sve trube; kad postite ne budite tužni, isto je kao da je rekao: Kad činite neko dobro djelo, ne uzimajte mito za to, činite ga radi Boga – rekao je Sveti Otac.

Papa citira proroka Izaiju, kad Bog govori licemjerima što je pravi post. Čini se da su te riječi upućene nama. „Ovo je post koji mi je po volji: Kidati okove nepravedne, razvezivati spone jarmene, puštati na slobodu potlačene, slomiti sve jarmove; podijeliti kruh svoj s gladnima, pod svoj krov uvesti beskućnike, odjenuti onoga koga vidiš gola, i ne kriti se od svoje rodbine.“

Razmislimo o tim riječima, o svojem srcu, o tomu kako postimo, molimo i dajemo milostinju. Dobro će nam doći razmišljanje o tomu što neki čovjek osjeća nakon večere, koju je platio 200 eura, kada se vraća kući i vidi neku gladnu osobu, na nju ne obraća pažnju već nastavlja hod. Bilo bi dobro da o tome razmislimo – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)