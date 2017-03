Vatikan, 3. ožujak 2017.

Kompas za kršćanina jest nasljedovanje raspetoga Isusa, ne 'bestjelesnog' već utjelovljenoga Boga, koji na sebi nosi rane braće – kazao je Papa u propovijedi na jutarnjoj Misi u kapeli Doma Sveta Marta, 2. ožujka 2017.

Na početku korizme snažno odjekuje poziv na obraćenje. Današnja liturgija taj poziv stavlja pred tri stvarnosti: čovjeka, Boga i put. Čovjekova stvarnost je biranje između dobra i zla: Bog nas je slobodne stvorio, odabir je naš, ali Bog nas ne ostavlja same, zapovijedima nam pokazuje put dobra. Druga je stvarnost Bog: učenicima je bilo teško shvatiti Isusov križni put. Bog je na sebe uzeo ljudsku stvarnost, sve osim grijeha. Nema Boga bez Krista. Bog bez Krista, 'bestjelesni bog', nije pravi bog – ustvrdio je Papa.

Božja stvarnost je da je Bog postao Krist, radi nas, da nas spasi. Ako se udaljujemo od te stvarnosti, od Kristova križa, od istine Gospodinovih rana, udaljujemo se od Božje ljubavi, od spasenja i idemo na daleki ideološki put o Bogu: nije Bog koji dolazi k nama i koji nam se približio da nas spasi, a umro je radi nas. To je Božja stvarnost – ustvrdio je Papa te podsjetio na dijalog između jednog agnostika i vjernika, koji je u prošlom stoljeću opisao jedan francuski pisac.

Dobronamjeran agnostik upita vjernika: Kako mogu… problem mi je shvatiti Kristovo božanstvo. Kako on može biti Bog? Vjernik odgovori: To mi uopće nije problem. Problem bi mi bio da Bog nije postao Krist. Božja stvarnost je ovo: Bog je postao Krist, Bog se utjelovio, a to je temelj djela milosrđa. Rane naše braće su Kristove rane, jer Bog je postao Krist. Druga stvarnost. Ne možemo živjeti korizmu bez obraćenja, moramo se obratiti i vjerovati Bogu koji se utjelovio u Kristu, a ne nekom apstraktnom bogu – kazao je Papa.

Osvrćući se na treću stvarnost kršćanskoga života, na hod, Papa je naveo Isusove riječi: „Ako me netko želi slijediti, neka zaniječe samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi“. Stvarnost nasljedovanja je stvarnost Kristova puta: slijediti Krista, izvršavati Božju volju, kao On, uzeti svakodnevne križeve i zanijekati sebe slijedeći Krista. Ne treba činiti vlastitu volju već ono što Isus želi; slijediti Isusa – istaknuo je Sveti Otac dodajući:

Isus veli da na ovom putu gubimo život, kako bismo ga poslije dobili; to je neprestano gubljenje života, nijekanje vlastite volje, gubitak komotnosti, uvijek treba ići Isusovim putom koji je bio služenje drugima, štovanje Boga. To je pravi put. Jedini siguran put jest slijediti razapetoga Krista, sablazan križa. A ove tri stvarnosti: čovjek, Bog i put, su za kršćanina kompas, koji nam pokazuje pravi put – zaključio je Papa. (kta/rv)