Split, 2. ožujak 2017.

U prostorijama nakladne kuće Verbum na konferenciji za medije u Splitu u četvrtak, 2. ožujka predstavljena je knjiga "Do nakraj svijeta" Louisa de Wohla, a knjigu su predstavili mr. sc. Petar Balta i dr. sc. Miro Radalj, glavni urednik i direktor nakladne kuće Verbum.

U svojoj poznatoj biblioteci Stilus, koja objavljuje kvalitetna književna djela nadahnuta kršćanskim svjetonazorom, nakladnička kuća Verbum upravo je objavila novi roman proslavljenog kršćanskog romanopisaca Louisa de Wohla, poznatog po romanima "Koplje", "Posljednji križar", "Tiho svjetlo", "Zlatna nit", "Opsada neba" i brojnim drugim djelima koja za temu imaju živote duhovnih velikana. Ovaj novi roman, naslovljen "Do nakraj svijeta", velikom književnom umješnošću tematizira život sv. Franje Ksaverskoga. Život tog sveca bio je uistinu dramatičan, prepun fascinantnih preokreta, misionarskih putovanja, kao i iznimnih djela Božje providnosti, o čemu vrlo zorno svjedoči i ovaj književni uradak. U ovoj očaravajućoj priči pratimo Franju od njegovih studentskih dana u Parizu, gdje je zajedno s drugim kolegama dijelio sobu sa sv. Ignacijem, do obraćenja kojemu se opirao te preko Lisabona i Rima na njegova prva misijska putovanja na Daleki istok, "do nakraj svijeta", kamo je krenuo po odredbi sv. Ignacija Lojolskoga. Čitanjem ove knjige krećemo na opasno i neizvjesno putovanje morem od Europe do Goe, glavnoga grada portugalske Indije, u kojemu je Franjo ostavio neizbrisiv trag i preobrazio pokvareno ozračje koje je ondje vladalo. Pratimo ga do Molučkih otoka i Japana u kojemu je uspješno nadvladao neprijateljstvo budističkih monaha i službene vlasti, konačno do otoka Sancian blizu kineske obale, gdje je umro sam u izgnanstvu.

Ovaj uzbudljivi roman izvanredno dočarava dramatične duhovne i ljudske borbe, kao i nenadmašan misionarski žar ovoga iznimnog sveca, istodobno slikovito i realistično opisujući vrijeme u kojemu je živio.

Knjiga "Do nakraj svijeta" dostupna je u svim knjižarama Verbum kao i preko web knjižare Verbum.hr