Banja Luka, 2. ožujak 2017.

U srijedu, 1. ožujka 2017., biskup banjolučki mons. Franjo Komarica primio je austrijskog veleposlanika u BiH mr. Martina Pammera i njegovu pratnju.

Veleposlanika Pammera je zanimalo biskupovo mišljenje o aktualnoj situaciji u BiH. Biskup Komarica je najprije zahvalio veleposlaniku Pammeru što se zanima za mišljenje katoličkog biskupa o društveno-političkoj situaciji u zemlji. Zatim je podsjetio da on nije nikakav političar ni diplomata ni društveno-politički djelatnik, nego građanin svoga rodnog grada i zemlje i da se kao takav, osjeća zaduženim konstruktivno doprinositi općem dobru i u gradu i u zemlji. Izrazio je i ovaj put svoje razočarenje dosadašnjim ponašanjem najodgovornijih predstavnika Međunarodne zajednice „koji su nam skrojili kapu za našu glavu, bez da su najprije uzeli mjeru“. Požalio se na neuvažavanje brojnih molbi i apela, koje je on, kao biskup, upućivao nadležnim lokalnim i međunarodnim političarima u ime mnogih tisuća obespravljenih katolika, koji su se njemu „sve poratne godine – doslovce do danas“ obraćali za egzistencijalnu pomoć, a on ih je uvjeravao da nije „ni gradonačelnik, ni ministar, ni političar ni Međunarodna humanitarna organizacija“, ali da „neće ostati ni kamena srca ni gluhih ušiju niti ubijenih usta glede njihove životne drame i obespravljenosti“.

Pojasnio je kako se „sve poratne godine zalagao ne samo za obespravljene katolike i Hrvate nego i za pripadnike drugih naroda, nacionalnih manjina ili vjerskih zajednica“. Zapitao je veleposlanika zašto njegova Vlada i Vlade mnogih članica Europske Unije i SAD-a uporno šute nad tragičnom i kobnom činjenicom totalnog iskorjenjivanja najstarijeg naroda u BiH, hrvatskog – ne samo iz polovine BiH, koja je entitet RS, nego i iz nekih dijelova druge polovine, tj. iz FBiH?

„Ovoj napaćenoj zemlji, koja je svojevrsni tronožac, sve više se ciljano smanjuje jednu nogu i zato ova zemlja kao država neće moći opstati na tešku sramotu onih naših suvremenika, koji su joj svojim destruktivnim radom ili pak svojim nemarom kumovali“, bio je kategoričan biskup, nabrojivši cijeli niz destruktivnih osoba i destruktivnih političkih poteza.

Naglasio je da kao kršćanin dobro zna, kako je mjesto na kojega je Bog postavio ka kršćanina i kao biskupa veoma važno i a se to mjesto i tu dobivenu zadaću ne smije izbjegavati. Zamolio je veleposlanika da zajedno s drugim kolegama pomogne učinkovitije onim domaćim političarima, koji su voljni i u stanju provoditi u djelo obdržavanje povelje o temeljnim ljudskim i građanskim pravima i slobodama – kako za pojedince tako i za vjerske ili etničke skupine.

Veleposlanik Pammer je primijetio kako nisu za aktualnu nesređenu situaciju u BiH krivi samo predstavnici Međunarodne zajednice, nego i domaći političari i oni koji su ih izabrali. Rekao je da razumije biskupovu, i ne samo njegovu frustraciju i izrazio divljenje biskupu i svima onima, koje je biskup Komarica u razgovoru spomenuo da žele konstruktivno doprinositi boljoj budućnosti BiH, ali im se to ne omogućuje. Zahvalio je biskupu na njegovoj otvorenosti i na konstruktivnom objektivnom procjenjivanju „složene situacije u BiH“ i obećao biskupu da će dobivene informacije poslati na odgovarajuća mjesta. (kta/tabb)



