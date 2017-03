Vatikan, 1. ožujak 2017.

Treba slijediti Gospodina koji daje sve, a ne tražiti bogatstvo – ustvrdio je papa Franjo u propovijedi na jutarnjoj Misi u Domu Sveta Marta, 28. veljače 2017., komentirajući misno evanđelje. Papa je naglasio „puninu“ koju nam Bog daje, „uništenu“ puninu koja je na križu dosegnula vrhunac.

Ne može se služiti dvojici gospodara“, ili bogu ili bogatstvu. Prije početka korizme Crkva nas potiče na „razmišljanje o odnosu između Boga i bogatstva“ – rekao je Papa te podsjetio na susret između „bogatoga mladića , koji želio slijediti Gospodina, ali je, jer je bio bogat, odabrao bogatstvo“ – rekao je Papa.

Isusov komentar malo straši učenike: „Bogataš će teško ući u Kraljevstvo nebesko. Lakše će deva proći kroz iglene uši.“ Današnji ulomak iz Markova evanđelja govori kako Petar pita Isusa što će biti s njima koji su ostavili sve. Kao da Isus ispostavlja račun – primijetio je Papa dodajući:

Isusov odgovor je jasan: 'Velim vam, nema nikoga koji je ostavio sve bez primanja svega'. 'Evo, mi smo ostavili sve'. Primit ćete sve, s onom prepunom mjerom kojom Bog daje svoje darove. 'Primit ćete sve. Nema ga tko ostvi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće i sestara, i majki, i djece, i polja i u budućem vijeku život vječni. Sve, jer Gospodin ne zna dati manje. Kad nešto daje, samoga sebe daje, što je sve – kazao je Papa.

Ipak u ovom evanđeoskom odlomku ima jedna riječ koja nas potiče na razmišljanje, a to je 'već sada, u ovom vremenu, prima stostruko u kućama, braćo, zajedno s progonima. Ovo je pak uvođenje u drugačiji način razmišljanja, drugačije djelovanje. Isus se sav daje, Božja se punina na križu uništava radi nas. Božji dar nama je 'uništena punina'. A stil kršćanina je ovo: tražiti puninu, primiti 'uništenu' puninu, ići tim putom. to pak nije lako, A koji je znak da idemo putom davanja i primanja svega? – upitao je Papa te nastavio:

Čuli smo prvo čitanje: Vedra oka časti Gospoda. Za svakoga prinosa neka ti lice sja od veselja, i s radošću posvećuj desetinu. daj Svevišnjemu kao i što on tebi dade'. Vedro oko, radosno lice i radost, to su znakovi da smo na tom putu primanja 'uništene punine' – istaknuo je Papa.

'Bogati mladić se smrknuo u licu i žalostan se udaljio' – kazao je Papa. Nije bio kadar primiti, prihvatiti 'uništenu puninu', a sveci i sam Petra prihvatili su je. U kušnjama i teškoćama imali su veselo lice, vedro oko i radosno srce. To su znakovi – ustvrdio je Papa spominjući čileanskoga sveca Alberta Hurtada.

Noseći se s brojnim teškoćama uvijek je radio za siromašne. U Čileu je prokrčio put za potporu siromašnima. bio je progonjen, podnosio mnoge patnje. U najvećoj patnji, 'uništen na križu' govorio je: Sretan, Gospodine, sretan sam. Neka nas on nauči ići na tom putu, neka nam izmoli milost da idemo na pomalo teškom putu: svega i ništa, 'uništene punine' Isusa Krista i neka nas nauči uvijek, poglavito u teškoćama, govoriti: Sretan, Gospodine, sretan sam – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)