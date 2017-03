Vatikan, 1. ožujak 2017.

U srijedu, 1. ožujka 2017., s liturgijskim obredom Pepelnice, započinje korizma. Sveti će Otac s članovima Rimske kurije u Domu Božanskoga Učitelja, u mjestu Ariccia, od 5. do 10. ožujka obavljati duhovne vježbe. Fra Giulio Michelini, profesor na Teološkom institutu u Asizu, voditelj duhovnih vježbi, držat će razmatranja o muci, smrti i uskrsnuću Isusa Krista prema Matejevu evanđelju.

Govoreći o održavanju duhovnih vježbi, u razgovoru za Radio Vatikan, profesor Michelini je rekao kako se nije dvoumio odgovoriti na ponudu jednoga Papina suradnika da vodi duhovne vježbe. Razgovarao sam sa svojim pomoćnicima i s duhovnim vođom, koji me upitao: „Jesi li ti tražio da držiš duhovne vježbe?“ Odgovorio sam da mi to nije padalo na um. Na to mi je rekao: „Govori kao da govoriš jednom od Kristovih učenika, onako kako ti znaš“. Njegov me poticaj umirio – kazao je fra Giulio.

Na primjedbu kako će razmatranja temeljiti na Matejevu evanđelju, rekao je da se Matejevo evanđelje smatra crkvenim evanđeljem. Ono najbolje vrjednuje Petrov lik; o Petru govori više od drugih evanđelja, a jedino je Evanđelje koje rabi riječ crkva, čak dvaput. Stoga sam smatrao da je prikladno pred Petrom i s njim govoriti o prvom evanđelju, koje se naziva crkvenim evanđeljem – kazao je profesor.

Na primjedbu da je Papa u više navrata govorio o Matejevu pozivu, rekao je da je u Matejevu pozivu, kako je i Papa rekao, Isusov milosrdni pogled. Znamo da je Matejevo evanđelje zapravo evanđelje milosrđa. U njemu je riječ milosrđe češća nego u drugim evanđeljima. Premda evanđelist Luka govori o prispodobama milosrđa, valja reći da Matej uporno naglašava milosrđe, a Papa se poistovjetio s Isusovim pogledom koji zove Petra, jer je pozvan, Bog mu se dakle smilovao – primijetio je fra Giulio.

Na upit o važnosti duhovnih vježbi, rekao je da svi u današnjem svijetu nekamo trče, a bilo bi dobro da se čovjek tijekom dana, te u posebnom vremenu, kao što je korizma, zaustavi, da se zapita: „Kamo idem? Što to radim? Je li to dobro? Tko me vodi, vodi li me Duh Sveti ili želja za uspjehom? Vodi li me želja za moći i novcem? Kakvi su moji odnosi s drugima?“ Trebali bismo se na kraju svakog dana upitati kakav nam je bio protekli dan; zaustaviti se dakle, a korizma je zaista prikladno vrijeme da zastanemo – primijetio je profesor dodajući:

Predlažem da se u korizmi odreknemo onoga što nas rastresa, primjerice medijskog bombardiranja, čega se osobito moramo čuvati. Evo dok smo razgovarali, stiglo mi je pet poruka, sad ih moram pročitati. Mnoštvo se informacija, često beskorisnih i nevažnih, a katkada i vrlo opasnih, natovari na naša leđa. Duhovne su vježbe jedan oblik odmora da budemo sami sa sobom, da odahnemo od svakodnevnoga trčanja. Predah nam je zacijelo potreban, osobito u ovo vrijeme – zaključio je fra profesor Michelini. (kta/rv)