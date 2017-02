Rim, 28. veljača 2017.

Tijekom svoga povijesnoga pohoda anglikanskoj crkvi Svih svetih u Rimu, 26. veljače 2017. – to je, naime, bio prvi posjet jednoga pape toj anglikanskoj zajednici – papa Franjo je blagoslovio novu ikonu Krista Spasitelja, te je objavljeno bratimljenje između te župe i katoličke župe Svih svetih u Rimu. Osim toga, Papa je također nagovijestio da se razmatra putovanje u izmučeni Južni Sudan. Poslije je, u razgovoru s nazočnim vjernicima, odgovorio na tri pitanja.

Jedno je pitanje bilo o današnjem odnosu između katolikâ i anglikanaca. Odnos između katolika i anglikanaca danas je dobar, volimo se kao braća! – kazao je Papa te dodao – Istina je da je u povijesti posvuda bilo ružnih stvari, ali „otkinuti komad“ iz povijesti i nositi ga kao da je „slika“ naših odnosa, nije ispravno. Povijesni se događaj ima tumačiti u hermeneutici tog trenutka, a ne s nekom drugom hermeneutikom. Ali, istina je da u povijesti ima ružnih stvari – dodao je Sveti Otac. Danas je bolje, ali ne činimo jednake stvari… Ipak, hodimo zajedno, zajedno idemo naprijed. I tako trebamo nastaviti – kazao je papa Franjo.

Na drugo pitanje, u kojemu je bilo istaknuto kako je, što se tiče ekumenskoga dijaloga, papa Benedikt XVI. upozoravao na rizik od davanja prednosti suradnji na području društvenoga djelovanja, umjesto napredovanja na zahtjevnijem putu teološke suglasnosti, dok se čini da papa Franjo daje prednost zajedničkom „hodu i radu“, kako bi se postigao cilj jedinstva kršćana, papa Franjo je istaknuo da su obje stvari važne. Ne možemo nepomični voditi ekumenski dijalog. Valja ga voditi u hodu, jer ekumenski je dijalog hod, a teološke se stvari raspravljaju u hodu.

Ali, – dodao je Sveti Otac – u međuvremenu si pomažemo, jedni drugima u našim potrebama, u našem životu, pomažemo si i duhovno. Teološki dijalog valja tražiti kako bismo pronašli i korijene, o sakramentima, o mnogim stvarima u kojima se još uvijek ne slažemo. A to se ne može napraviti u radionici; to se ima činiti hodajući, putem – istaknuo je papa Franjo.

Potom je uslijedilo treće pitanje, o tomu kako poboljšati odnose u svjetlu svega dobroga što čine Crkve u južnom dijelu svijeta. Mlade Crkve imaju drugačiju životnu snagu, jer su mlade. Primjerice, – kazao je Papa – sa suradnicima razmatram mogućnost putovanja u Južni Sudan, jer su k meni došla zajedno tri biskupa - anglikanski, prezbiterijanski i katolički – i zamolila me da dođem u Južni Sudan, barem na jedan dan, ali zajedno s canterburyjskim nadbiskupom Justinom Welbyjem. Ta je ideja došla od njih, iz mlade Crkve. Razmišljamo je li to moguće, iako je tamo stanje preružno… Ali, moramo to učiniti, jer oni, sva trojica zajedno, žele mir i rade zajedno za mir – istaknuo je Sveti Otac.

Ostaje, dakle, živa nakana Zajedničke izjave koju su u listopadu prošle godine potpisali papa Franjo i primas Anglikanske zajednice Justin Welby, odnosno volja da se ide dalje od prepreka, prema punom jedinstvu; zatim ekumenski hod, koji ne bi bio samo teološki, nego i u konkretnom djelovanju povezanom sa zajedničkim temama; te skrb za stvoreno, ljubav i mir. (kta/rv)