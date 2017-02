Vatikan, 26. veljača 2017.

Papa Franjo se, 25. veljače 2017. susreo sa župnicima koji su stigli iz raznih krajeva svijeta kako bi sudjelovali na tečaju u organizaciji Rimske rote, redovitog papinskog prizivnog suda, osobito u vezi sa ženidbenim problemima. Tečaj se ticao procesa poništenja kao i drugih pravnih pitanja u svezi s brakom. Referirajući se na prijedloge Biskupske sinode o obitelji te na postsinodsku apostolsku pobudnicu „Amoris Laetitia“, Papa je pohvalio ovu inicijativu kazavši da je župnik taj koji je u svakodnevnom kontaktu s obiteljima te je pozvan konkretno primijeniti odgovarajuće pravne norme.

U većini slučajeva – nastavio je Sveti Otac – župnik je prva osoba kojoj se mladi obraćaju kada se odluče vjenčati i osnovati novu obitelj. A kada je neki bračni par u krizi i kada treba ponovno otkriti milost sakramenta braka, opet je župnik prva osoba kojoj se taj par obraća.

Vi najbolje poznajete – napomenuo je Papa – složenost i raznolikost problema koji postoje u braku: kršćanski brakovi, građanski brakovi, slomljeni brakovi, obitelji i mladi ljudi koji su sretni ili nesretni. „Pozvani ste biti suputnici svakoj osobi u svakoj situaciji, podupirati ih i dati svjedočanstvo“, rekao je papa Franjo.

Sveti je Otac kazao da su župnici iznad svega pozvani svjedočiti milost sakramenta braka, naviještajući da je brak između muškarca i žene znak zajedništva između Krista i Njegove Crkve. Brak je „ikona Božja“: ljubav Trojedinoga Boga te ljubav između Krista i Crkve mora biti u središtu bračne kateheze – istaknuo je Papa.

U isto vrijeme, župnik je pozvan podupirati one koji su shvatili kako njihovo zajedništvo nije istinski sakramentalni brak te žele ispraviti tu situaciju. U tom osjetljivom i nužnom trenutku nastojite da vas vaši vjernici vide kao brata koji sluša i razumije, a ne kao stručnjaka birokratskih i pravnih normi – kazao je papa Franjo.

Sveti je Otac pozvao župnike da posebnu pozornost posvete mladim ljudima koji odlučuju živjeti zajedno, a da se pritom nisu vjenčali. „Duhovno i moralno govoreći, oni spadaju u siromašne i malene kojima Crkva želi biti Majka. Ona ih nikada ne napušta, već im je blizu te skrbi za njih… Budite blagi i suosjećajte s njima“, potaknuo je Papa.

Konačno, Sveti je Otac prisutne podsjetio na svoj govor Rimskoj roti početkom ove godine, u kojem je istaknuo potrebu 'novoga katekumenata' u pripravi za brak. To vrijeme sazrijevanja bi trebalo uključivati sve korake sakramentalnog putovanja: od priprave za vjenčanje preko vjenčanja do prvih godina braka. „Potičem vas da to učenje provodite u praksi, usprkos nevoljama koje biste mogli susresti“, zaključio je papa Franjo. (kta/rv)