Vatikan, 26. veljača 2017.

Svakog dana tisuće djece umiru od bolesti povezanih s vodom, a milijuni ljudi piju zagađenu vodu – upozorio je, 24. veljače 2017. papa Franjo u svom govoru na Konferenciji o ljudskom pravu na vodu. Konferencija se održala 23. i 24. veljače u Vatikanu, a organizirala ju je Papinska akademija znanosti.

Pitanja koja se tiču prava na vodu nisu rubna – istaknuo je Papa – već temeljna i žurna. Ona su temeljna jer gdje je voda, tamo je i život, a žurna su zato što trebamo zaštititi naš zajednički dom. No isto tako moramo shvatiti – nastavio je – kako nije sva voda životvorna, već samo ona koja je sigurna [za piće] i dobre kakvoće. Pravo na sigurnu pitku vodu – naglasio je papa Franjo – temeljno je ljudsko pravo koje vapi za praktičnim rješenjima i tom je pravu nužno dati središnje mjesto koje zaslužuje u okviru javne politike.

Sveti je Otac napomenuo da pravo na vodu sadrži u sebi i dužnost da se skrbimo za vodu: „Neophodno je promicati i štititi to temeljno ljudsko pravo – kao što se to i čini – ali isto tako moramo konkretno raditi kako bismo zajamčili političku i pravnu obvezu u tom pogledu“, kazao je Papa te nastavio: „Svaka je država pozvana, također putem pravnih instrumenata, primijeniti rezolucije o ljudskom pravu na sigurnu opskrbu pitkom vodom, koje je počevši od 2010. godine donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda. Slično, nedržavni su akteri dužni preuzeti odgovornost s obzirom na to pravo koje je ključno za budućnost čovječanstva“, rekao je papa Franjo te nastavio:

„Prioritet je također obrazovati buduće generacije o ozbiljnosti te situacije. Formiranje savjesti je zahtjevan zadatak; zahtijeva uvjerenje i predanost. Pitam se nismo li slučajno na putu od trećeg svjetskog rata u dijelovima prema velikom svjetskom ratu za vodu.“

Papa je napomenuo da je bolno vidjeti kako zakonodavstvo u nekim zemljama zanemaruje ljudsko pravo na vodu, no bolnije je vidjeti kada se u nekim državama postojeći zakoni dokidaju, čime ljudima uskraćuju mogućnost ostvarivanja tog temeljnog prava. Sveti je Otac upozorio da svakodnevno tisuće djece umiru od bolesti povezanih s vodom, a milijuni ljudi piju zagađenu vodu. Istaknuo je da su te statistike Ujedinjenih naroda zabrinjavajuće i ne mogu nas ostaviti ravnodušnima.

Ako to pravo smatramo temeljnim, položit ćemo temelje za zaštitu drugih prava. No ako zanemarimo to temeljno pravo, kako ćemo zaštititi druga prava? – upitao je Papa. Moramo raditi na tome da razvijemo kulturu skrbi i susreta kako bismo naš zajednički dom učinili solidarnijim i pogodnijim za življenje, gdje nitko neće biti isključen, već će svi biti u stanju uživati dobra potrebna za život i rast u dostojanstvu – kazao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)