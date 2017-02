Rim, 26. veljača 2017.

Papa Franjo će u nedjelju, 26. veljače, pohoditi anglikansku crkvu Svih svetih, koja se nalazi u središtu Rima (u Via del Babuino). Bit će to povijesni posjet, jer do sada još nijedan papa nije bio u toj crkvi koja ove godine slavi 200. obljetnicu prvoga euharistijskog slavlja.

U listopadu prošle godine Papa se u Vatikanu susreo s primasima anglikanskih pokrajina, kojima je na čelu bio canterburyjski nadbiskup Justin Welby, i to u prigodi 50. obljetnice ekumenskoga dijaloga. (kta/rv)