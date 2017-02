Vatikan, 25. veljača 2017.

Kršćanin na svom putu treba poput Isusa biti pravedan milosrđem – kazao je papa Franjo u petak, 24. veljače 2017. na jutarnjoj Misi u Domu sv. Marte, upozoravajući na licemjerje i obmanu vjere koja je svedena na „kazuističku logiku“. U današnjem su Evanđelju po Marku farizeji i zakonoznanci pristupili Isusu i želeći ga iskušati, postavili su mu sljedeće pitanje: „Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?“ (Mk 10,2)

Isus ne odgovara je li to dopušteno ili ne, on se uopće ne upušta u kazuističku logiku – kazao je Papa dodajući da su farizeji i zakonoznanci razmišljali o vjeri na način „ovo se smije, a ovo se ne smije“, „do koje se točke smije, a do koje ne“. Isus se ne upušta u tu logiku, već uzvraća pitanjem: „Što vam zapovjedi Mojsije? Što piše u vašem zakonu?“ Na to su mu oni odgovorili kako je Mojsije dopustio mužu da otpusti ženu i oni su sada ti koji su upali u zamku. Isus im govori da su „tvrda srca“: „'Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed', i [Isus] govori istinu. Bez kazuistike“, rekao je papa Franjo.

„Isus uvijek govori istinu“, nastavio je Sveti Otac, „on objašnjava kako je bilo na početku“, istinu Svetoga pisma, Mojsijeva zakona. A to Isus čini i kada ga njegovi učenici ispituju o preljubu. On im ponavlja: „Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub“ (10,11-12)

No ako je to istina, i ako je preljub nešto 'ozbiljno', kako onda objasniti to da je Isus mnogo puta razgovarao s preljubnicom, koja je uz to bila poganka? Da je pio iz njezine čaše koja prije toga nije bila [obredno] očišćena? I na kraju joj je rekao: 'Ne osuđujem te. Ne griješi više.' Kako je to moguće? – upitao je Papa.

„Isusov put – i to je očito – put je od kazuistike prema istini i milosrđu“, istaknuo je Sveti Otac te nastavio: „Isus ostavlja kazuistiku po strani. Onima koji su ga htjeli iskušati, koji su razmišljali logikom 'ovo se smije, a ovo ne smije', poručio je na drugom mjestu u Evanđelju da su licemjeri. U slučaju četvrte zapovijedi oni odbijaju pomoći roditeljima pod izgovorom da su dali dobar prilog Crkvi. Licemjeri. To je licemjerna kazuistika, licemjerno razmišljanje. 'Što se smije, a što ne smije' … što onda postaje suptilnije, dijaboličnije: 'Do koje točke smijem? Ali odavde nadalje ne smijem'. To je iluzija kazuistike“, kazao je papa Franjo.

Papa je tako ustvrdio kako je kršćanski put ne popustiti pred tom kazuističkom logikom te odgovoriti istinom koju – po Isusovu primjeru – prati milosrđe „jer je On utjelovljeno Očevo milosrđe te ne može zanijekati samoga sebe. Isus ne može sebe zanijekati jer je Očeva istina; on ne može sebe zanijekati jer je Očevo milosrđe“, rekao je papa Franjo te dodao da je to put kojemu nas uči Isus, a koji je teško ostvariti kad smo suočeni sa životnim iskušenjima.

„Kada ti srce obuzme iskušenje, nije lako prijeći put od kazuistike do milosrđa i istine: potrebna nam je Božja milost kako bismo to ostvarili. Trebamo ga uvijek moliti za nju: 'Gospodine, daj da budem pravedan, ali pravedan milosrđem'. Ne pravedan i pritom prekriven kazuistikom, već pravedan milosrđem kao što si to Ti. Netko tko ima kazuistički mentalitet bi mogao upitati: 'Ali, što je važnije u Bogu: pravednost ili milosrđe?' To je bolesno razmišljanje, koje nastoji izaći… Nije riječ o dvjema stvarima, već o jednoj: u Bogu je pravednost milosrđe, a milosrđe je pravednost. Neka nam Gospodin pomogne shvatiti taj put, koji nije lagan, no koji će nas i tolike druge ljude učiniti sretnima“, zaključio je papa Franjo. (kta/rv)