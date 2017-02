Zagreb, 25. veljača 2017.

Crkva zagrebačka u slavljenju Kristova otajstva" tema je drugog zasjedanja Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije koje je započelo u petak 24. veljače u dvorani Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta u Zagrebu. Članovi Sinode raspravljat će o nedjeljnoj euharistiji, sakramentima, blagoslovima i pučkim pobožnostima, kršćanskim sprovodima, liturgijskim službama te o liturgijskoj glazbi i arhitekturi.

Zasjedanje je započelo molitvom Večernje te unošenjem evanđelistara kojega je u sinodsku dvoranu unio kanonik Prvostolnoga kaptola zagrebačkoga mons. Stjepan Kožul.

U obraćanju zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić rekao je „danas nastavljamo hod' u novosti života' što smo ga, zahvaljujući Božjoj providnosti započeli u našoj prvostolnici na svetkovinu Bezgrešnog začeća BDM, 8. prosinca 2016., svečano otvarajući Drugu sinodu Zagrebačke nadbiskupije". Svima je poželio dobrodošlicu te zahvalio za zauzetu i hvalevrijednu nazočnost i suradnju.

Zahvaljujem vama, poštovani članovi Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, pomoćni biskupi, prezbiteri i đakoni, redovnici i redovnice, Kristovi vjernici i vjernice laici za nazočnost i sudjelovanje kojim obogaćujete rad Sinode i jačate duh eklezijalnosti Crkve zagrebačke. Vaša je odgovornost velika, jer po svom sudjelovanju, a posebno svojim interventima vi donosite ovamo stvarnost i pitanja naše nadbiskupijske Crkve, da bismo jedni drugima bili pomoć na putovima evanđeoske novosti, rekao je kardinal.

Posebnu riječ pozdrava kardinal Bozanić uputio je predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije zadarskom nadbiskupu Želimiru Puljiću, rekavši: „Vi ovdje predstavljate hrvatski episkopat po kojem smo povezani zajedništvom s partikularnim Crkvama u Hrvatskoj". Pozdravio je i počasnoga gosta Sinode, jednog od nestora zagrebačkog klera koji se svojim izvanjskim doprinosom uključio i u rad Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije mons. dr. Ivana Goluba.

Kardinal Bozanić podsjetio je kako je prije osam dana Gospodar života pozvao k sebi člana Sinode prezbitera mons. dr. Tomislava Ivančića. Neposredno prije Prvog sinodskog zasjedanja ispričavajući se što zbog bolesti koja ga je vezala uz postelju nije mogao sudjelovati na zasjedanju, u pismu koje je poslao kardinalu dr. Ivančić je napisao „Sretan sam i ponosan što sam smio od početka sudjelovati u svim pripravnim komisijama za Drugu sinodu Zagrebačke nadbiskupije. Osobito mi je bio dragocjen rad u Završnoj komisiji koja je pripremila tematski dokument Sinode. Molitvom, žrtvom i ljubavlju pratit ću barem izdaleka rad Sinode. Vama sam beskrajno zahvalan na povjerenju koje ste mi neprestano pružali u pripremama za Sinodu. Vjerujem da će Sinoda unaprijediti, ne samo spoznaju i pastoralno djelovanje u nadbiskupiji, nego i životno iskustvo koje vodi prema svetosti života".

Nadalje, kardinal Bozanić podsjetio je kako su sinodska zasjedanja počela tematskim područjem „Crkva zagrebačka u djelu evangelizacije".

Bilo je to i prvo iskustvo sinodskoga rada. Čuli smo brojne korisne i vrijedne intervente. Oni koji zbog kratkoće zadanog vremena nisu došli na red, dostavili su tajništvu svoj doprinos u pisanom obliku. Svi ti interventi uzeti su u obzir u sastavljanju propozicija-prijedloga koje je pripremilo Povjerenstvo za tematsko područje „Crkva zagrebačka u djelu evangelizacije", a odobrilo ih je Predsjedništvo Sinode, rekao je kardinal Bozanić te zahvalio članovima Povjerenstva koji su uložili veliki trud u iščitavanje, sistematiziranje i oblikovanje 45 propozicija koje će drugoga dana zasjedanja biti predložene na izglasavanje.

Budući da je posljednja sinoda Zagrebačke nadbiskupije održana prije 92 godine, davne 1925. godine, ova se nameće kao opća, tj. Sinoda koja treba obuhvatiti što je moguće šire cjelokupno crkveno djelovanje, a ne usredotočiti se samo na pojedina pitanja. To je vidljivo i iz samog Radnog dokumenta „Instrumentum laboris" koji nam služi kao pomoć u odvijanju Sinode, rekao je kardinal Bozanić.

Na pitanje „kako živjeti Drugu sinodu Zagrebačke nadbiskupije", kardinal je odgovorio „želio bih da ona bude događaj nade, onako kako nas je na početku trećeg tisućljeća poticao sv. Ivan Pavao II. i kako nas u posljednjim audijencijama srijedom usmjeruje papa Franjo. Budućnost trebamo gledati s nadom. Vrijeme koje se otvara pred Crkvom zagrebačkom poput širokog je oceana na kojem se unatoč svim neizvjesnostima, krizama i izazovima uvijek iznova treba upuštati u pustolovinu računajući s Kristovom pomoći. Molimo da u tom djelu, po primjeru bl. Alojzija Stepinca ostanemo uvijek poduprti nadom koja ne postiđuje, rekao je kardinal Bozanić te Drugo sinodalno zasjedanje preporučio zagovoru Presvete Bogorodice Marije i bl. Alojzija Stepinca.

U pozdravnom govoru predsjednik HBK nadbiskup Puljić istaknuo je da je Sinoda „zajednički hod" mjesne Crkve, koja skupa hodi i razmišlja, te povezuje različite stvari u jednom sustavu. Ona ne samo povezuje, već skladno i umješno umrežuje spomenuti navještaj, služenje, zajedništvo i liturgiju. A njezini članovi, koji su čuli i prihvatili Kristov poziv „budite savršeni i sveti", osjećaju zajedničku potrebu, volju i želju kao hodočasnici i učenici Riječi Božje prepoznavati i proučavati znakove vremena. Tako će, nošeni vjerom i ljubavlju dok „zajednički hode", biti kadri naviještati da se Isus radi nas ljudi i radi našega spasenja rodio, muku podnio i slavno od mrtvih uskrsnuo, rekao je nadbiskup.

Obraćajući se članovima Sinode, nadbiskup Puljić uputio im je nekoliko želja uz izraze poštovanja i bratske solidarnosti. „Neka se raduje srce vaše, poštovani članovi ovoga osobitoga zbora vjernih, jer ste privilegirani u slobodi i odgovornosti razmišljati, diskutirati i reći ono na što vas Duh Božji ovoga trenutka potiče i što vam poručuje. Neka vam On, koji je uzrok i temelj naše nade, pomogne prepoznavati i graditi Crkvu koja svojim naukom i djelom pruža smisao i tumačenje povijesti. A navještajem spasenja i otkupljenja po smrti i uskrsnuću Krista Gospodina vjeruje i ispovijeda da nam se samo u njemu i po njemu spasiti. Zajedničko pak iskustvo hoda u vjeri neka vas još više oduševi zalagati se za novi način života. Ne zapovijedanjem i vladanjem, već 'služenjem i zauzimanjem za druge', posebice one koji su slabi i u nevolji. To je 'kraljevstvo Božje na ovoj zemlji' koje se stvara 'ljubavlju i bratskim služenjem'. Poželio bih na koncu da svojim skupnim hodom osjetite i doživite kako je lijepo 'kao braća živjeti zajedno', moliti i razmišljati. A posebice s osjećajem bratstva i zajedništva svečanim obredima 'klicati slavu i hvalu' Onomu od kojega dolazi svaki dobar dar. Neka je blagoslovljen hod članova ovoga časnoga zbora, Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, koji već mjesecima skupa 'hode i ne more se'", rekao je predsjednik HBK.

Poseban gost zasjedanja profesor emeritus mons. Golub u obraćanju sudionicima Sinode rekao je kako je prije 55 godina bio na svečanom otvaranju Drugoga vatikanskog koncila. „Čuo sam Ivana XXIII. čije bi se riječi mogle sabrati 'Crkva treba očuvati svoju vlastitost, otvoriti se svojem vremenu'. Na razini zagrebačke Crkve, doživio sam, da ne kažem dočekao Drugu sinodu Zagrebačke nadbiskupije. Radostan, zahvalan Bogu, zahvalan na ovom pozivu". Nadalje je prof. Golub podsjetio „Drugi vatikanski koncil održao se oko devedeset godina nakon Prvog vatikanskog koncila, a Druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije održava se devedeset godina nakon Prve sinode Zagrebačke nadbiskupije. Koja podudarnost! Slučajno? Ako ima Boga nema slučajnosti, a ima Boga. Ova sinoda je u duhu Drugoga vatikanskoga koncila, ona je po duši, u duhu bl. Alojzija Stepinca, nadbiskupa. Stoga, žarko želim, zacijelo ne samo ja, da Druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije bude okrunjena proglašenjem svetim bl. Alojzija Stepinca".

Prof. Golub podsjetio je kako je „Sinoda skupno putovanje Crkve: zajednički put, a članovi Sinode su suputnici. Čitamo i znamo 'Hodimo u novosti života' je geslo Sinode. Isus je rekao: ja sam Put time što sam Istina i Život i nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Otac je Onaj komu se ide, Sin je put kojim se ide, Duh Sveti je vođa na putu. Na putu se mora slušati vođu puta. Mi smo ili putnici ili vođe puta. Sinoda je put, zajednički put. Suputništvo je očuvanje vlastitosti i svojega identiteta i hvatanje koraka sa svojim vremenom, strpljivost sa sporijima i razumijevanje za brze, to je suputništvo. Vama članovi Sinode, suputnicima želim ono što je izrečeno u geslu 'Hodimo u novosti života'. Sretan put!", poželio je na kraju govora prof. Golub.

Tajnik Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije dr. Denis Barić osvrnuo se na razdoblje između dvaju zasjedanja Sinode. Istaknuo je kako je Tajništvo Sinode za vrijeme Prvog zasjedanja zaprimilo 133 interventa, a u narednim danima još njih 46, dakle ukupno 179 intervenata članova Sinode.

Tematsko područje predstavio je voditelj Povjerenstva za Drugo tematsko područje Sinode prof. dr. Ante Crnčević. Uz njega, Povjerenstvo čine vlč. mr. Milan Dančuo, vlč. Damir Ocvirk, Božana s. Tea Barnjak i Jelena Vuković. Nakon prvog dijela sjednice, uslijedila je rasprava, odnosno interventi članova Sinode. Program drugog dana zasjedanja, u subotu 25. veljače, započinje jutarnjim pohvalama u 9.30 sati.