Vatikan, 24. veljača 2017.

S dvostrukim životom ne smije se sablažnjavati „malene“, jer sablazan uništava – istaknuo je Papa u na jutarnjoj Misi u kapeli Doma Sveta Marta, 23. veljače 2017., pozivajući da se ne odgađa obraćenje.

Radije „odrezati ruku, iskopati oko, nego sablazniti malene, to jest pravedne, one koji se uzdaju u Boga, koji u Boga vjeruju – kazao je Papa komentirajući misno evanđelje. Što je sablazan? Sablazan je kad se jedno govori a drugo živi: sablazan je dvostruki život. Primjerice, kad netko kaže da je veliki katolik, da uvijek ide na misu, da je član mnogih dobrotvornih udruga, a ne živi kršćanski, ne ponaša se pravedno prema radnicima, izrabljuje druge, bavi se mutnim poslovima, pranjem novca… to je dvostruki život. Takvi su mnogi katolici, oni pak sablažnjavaju. Koliko se puta čuje govoriti da je bolje biti bezbožac nego živjeti kao neki katolici. Sablazan dakle ubija. To se događa svaki dan; o skandalima govore sve novine i televizija. Sa skandalima se ubija druge – ustvrdio je Papa.

U evanđelju Isus govori o ljudima koji sablažnjavaju; premda ne izgovara riječ sablazan, ali je razvidno da misli na sablazan – kazao je Papa te nastavio: Doći ćeš u nebo i pokucati na vrata govoreći: Evo me, Gospodine. Zar me se ne sjećaš? Išao sam u crkvu, oko crkve sam se uvijek vrtio, bio sam član udrugâ, mnogo sam se trudio … Zar se ne sjećaš milostinje koju sam davao? Gospodin će odgovoriti: Sjećam se tvojih prinosa, svi su bili prljavi, ukradeni siromasima. Ne poznajem te. Isus će tako odgovoriti onima koji sablažnjavaju dvostrukim životom – ustvrdio je Papa.

Dvostruki život dolazi od udovoljavanja požudama srca, od teških grijeha koji su rane istočnoga grijeha. Upravo prvo čitanje govori da ne treba udovoljavati strastima srca, da se ne treba uzdati u bogatstvo, da ne treba govoriti: „sam sebi sam dostatan“ – primijetio je Papa te potaknuo da se ne odgađa obraćenje.

Bilo bi dobro da danas istražimo ima li nešto u nama od dvostrukoga života, od želje da izgledamo pravedni, dobri vjernici, katolici, a drugačije radimo; da vidimo živimo li dvostrukim životom, ili se previše nadamo: Gospodin će oprostiti, a ja nastavljam ovakav život. Ako pak nešto otkrijemo da kažemo: to nije dobro, odmah ću se obratiti. Zaključujući propovijed Papa je rekao da je Bog strog s onima koji sablažnjavaju druge, jer sablazan uništava. (kta/rv)