Vatikan, 23. veljača 2017.

„Kršćanska nada znači da smo već otkupljeni, ali da iščekujemo dovršenje“, kazao je papa Franjo u katehezi na općoj audijenciji u srijedu, 22. veljače 2017. na Trgu svetoga Petra. Papa je ovom katehezom nastavio svoja promišljanja o kršćanskoj nadi.

„Kršćanin ne živi izvan svijeta: on u svom životu i u stvarima oko sebe zna umije prepoznati znakove zla, egoizma i grijeha. Solidaran je s onima koji trpe, koji plaču, s isključenima i očajnima… No istodobno je naučio sve to gledati očima Uskrsa, očima uskrslog Krista“, rekao je Sveti Otac. Kršćanin tako zna kako živi u vremenu čekanja, iščekivanja dovršetka; on zna u nadi da će Gospodin u svom milosrđu iscijeliti ranjena i ponižena srca te sve ono što je čovjek izobličio u svojoj izopačenosti.

Polazište Papinog razmišljanja je bio odlomak iz osmog poglavlja Poslanice Rimljanima (usp. 8,19-27). U tom poglavlju sv. Pavao upućuje na to kako stvorenje nije u našem vlasništvu, već da je ono predivan dar, koji nam je Bog dao kako bismo mogli ući u odnos s Njim te prepoznati tragove Njegove ljubavi. No po grijehu je naše zajedništvo s Bogom ranjeno, a to također vrijedi za stvorenje koje je istodobno žalosni znak čovjekove pohlepe.

„Kada čovjek dopusti da ga egoizam nadvlada“, nastavio je Sveti Otac, „onda u konačnici uništava i najljepše stvari koje su mu povjerene. Tako se dogodilo i sa stvorenjem. Prisjetimo se samo vode: riječ je o nečem tako lijepom i važnom! Voda nam daje život, pomaže nam. No kada onečistimo vodu, onda se stvorenje kalja i uništava. To je samo jedan primjer – ima mnoštvo drugih. Po tragičnom iskustvu grijeha i po lomu zajedništva s Bogom slomili smo izvorno zajedništvo sa svime što nas okružuje i pokvarili stvorenje. Time je ono postalo našim robom, podvrgnuto našoj prolaznosti. I nažalost, svakodnevno možemo vidjeti posljedice toga“, kazao je papa Franjo.

No sv. Pavao u svojoj Poslanici Rimljanima s radošću ustvrđuje kako Bog u svojoj sveobuhvatnoj želji da spasi čuje „uzdisaje“ cjelokupnog stvorenja. I mi također možemo u sebi čuti to uzdisanje koje Apostol uspoređuje s porođajnim bolima – ta to uzdisanje nije „beskorisno žaljenje“, već „izraz nade u naše otkupljenje“.

„Uzdisanje cjelokupnog stvorenja… snažne su to riječi“, istaknuo je Papa te nastavio: „No ako pozorno poslušamo, ustanovljujemo da sve oko nas uzdiše: samo stvorenje uzdiše, mi ljudi uzdišemo, Duh uzdiše u nama, u našem srcu. To uzdisanje nije neko besplodno, neutješno žaljenje, već su to porođajne boli, dakle uzdisanje onoga koji trpi, ali koji zna da upravo ono donosi novi život na svijet! U našem je slučaju to doista tako. Mi se doduše moramo boriti protiv posljedica našega grijeha i sve je oko nas time obilježeno; ali istodobno znamo da nas je Gospodin spasio i već nam je dano da kontempliramo i imamo predokus uskrsnuća, Uskrsa, novog stvorenja u nama i u svijetu oko nas. To je sadržaj naše nade“, kazao je papa Franjo.

„Koliko puta smo mi kršćani kušani razočaranjem ili pesimizmom… Ponekad se prepustimo beskorisnom žaljenju ili ostanemo bez riječi te ni ne znamo što bismo trebali tražiti ili čemu bismo se trebali nadati. No Duh Sveti, dah naše nade, dolazi nam u pomoć! On održava na životu uzdisanje i očekivanje u našem srcu. On gleda iznad negativnih pojava sadašnjosti te nam već sada pokazuje novo Nebo i novu Zemlju, koju Gospodin priprema za čovječanstvo“, zaključio je Sveti Otac.

Papa Franjo je na kraju opće audijencije uputio apel za narod Južnog Sudana, gdje osim bratoubilačkog sukoba vlada i teška nestašica hrane, koja osuđuje na smrt od gladi milijune ljudi, uključujući i brojnu djecu.

Pozvao je sve upletene da se ne zaustave samo na izjavama, već da omoguće konkretnu pomoć u hrani i da dopuste da dođe do stanovništva koje trpi. Sveti se Otac isto tako pomolio da Gospodin uzdrži „ovu našu braću kao i sve one koji rade kako bi im pomogli“.

Južnosudanska je vlada u ponedjeljak u nekim dijelovima zemlje proglasila humanitarnu krizu zbog gladi. Ujedinjeni su narodi upozorili da se u onim područjima, koja su najjače pogođena ratom i gospodarskom krizom, oko 100 tisuća ljudi suočava s glađu, dok milijunu drugih osoba prijeti glad.

Prije opće audijencije, Papa Franjo se u manjoj dvorani koja je u sklopu dvorane Pavao VI. susreo s rodbinom talijanskih državljana poginulih u terorističkom napadu u Dhaki, glavnom gradu Bangladeša, 1. srpnja 2016. godine, kada su islamski teroristi ubili 29 osoba. Skupinu rodbine, oko trideset osoba, dopratio je biskup biskupije Alife-Caiazzo, msgr. Valentino di Cerbo. Oni pak s raznim pothvatima solidarnosti i mira odgovaraju na pretrpljeno nasilje, a u te pothvate spada i izgradnja crkve u Bangladešu, u suradnji sa zakladom 'Pomoć Crkvi u nevolji'. (kta/rv)