Vukovar, 22. veljača 2017.

U Pastoralnom centru sv. Bone u Vukovaru u utorak 21. veljače bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak službeno je proglasio otvorenim 11. europsko prvenstvo u malom nogometu za svećenike, koje se od 20. do 23. veljače održava u Vukovaru. Otvorenju je prethodio posjet Memorijalnom groblju žrtava Domovinskoga rata, Spomen domu i Masovnoj grobnici na Ovčari te zajedničko Misno slavlje, koje je u franjevačkoj crkvi Sv. Filipa i Jakova predvodio biskup Huzjak.

Na početku Misnog slavlja oko 220 okupljenih svećenika iz Portugala, Italije, Austrije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunjske, Mađarske, Slovačke, Češke, Poljske, Ukrajine, Bjelorusije, Kazahstana i Hrvatske pozdravio je domaćin, župnik i dekan fra Ivica Jagodić. istaknuo je kako je to veliki dan za ovaj grad i ovu župnu zajednicu te povijesni događaj za crkvu Sv. Filipa i Jakova, u kojoj se okupio ovako velik broj svećenika. „Drago nam da se Euro održava u našem gradu. Molit ćemo na nakanu da uspjeh natjecanja bude u nogometnom, prijateljskom duhu i pratit ćemo vas kroz ove dane", rekao je Jagodić, izričući dobrodošlicu.

U homiliji biskup Huzjak osvrnuo se na čitanje toga dana u kojemu Sirah potiče na ustrajnost i vjernost u Bogu, i to ne samo kada je sve dobro i uspješno, nego osobito kad nam je teško, kada zapadamo u muke, tjeskobe, teškoće, jer se vjera kuša upravo u takvim trenutcima. „Ostati vjeran Bogu, čvrsto naslonjen na Boga, put je kojim ide vjernik. Bog uvijek ostaje kraj svojih, zapravo ostaje kraj svakoga čovjeka, i kraj onoga grešnika. Vukovar nosi to iskustvo sa sobom jer je i u najtežim trenutcima rata čvrsta nada bila jedino u Bogu, o tome svjedoče svi koji su doživjeli ratna stradanja", rekao je biskup Huzjak.

Obraćajući se svećenicima nogometašima, biskup je kazao: „Kada vi svećenici igrate nogomet, prvenstveno se teži prema zajedništvu. To je put zajedničkog dijeljenja onoga što mi jesmo i put prema Kristu, to je snaga našega života i našega svjedočenja, našega služenja. Svijet u kojem živimo diše drugačije. Za razliku od profesionalaca, mi, igrajući nogomet, borimo se da svjedočimo svijetu dobrotu, prijateljstvo, zajedništvo, sportski duh koji vodi prema jednom cilju, a to je vjera u Krista Gospodina i put uskrsnuća Kristova. To je snaga koja nas povezuje."

Na kraju Misnog slavlja izbornik Hrvatske reprezentacije vlč. Krešimir Žinić, uime organizacijskog odbora uručio je biskupu Huzjaku prigodan dar kao uspomenu na taj susret, zahvalivši mu za predvođenje Misnog slavlja i prigodne riječi homilije upućene okupljenim svećenicima.

Svećenici su se potom okupili u Pastoralnom centu sv. Bone, gdje su pogledali kratki film o stradanju Vukovara u Domovinskome ratu. Ondje su ih pozdravili zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček te vukovarsko-srijemski župan Božo Galić. Prvenstvo je službeno proglasio otvorenim biskup Huzjak.

Uslijedila su natjecanja prvoga dana po grupama, a igralo se u dvije dvorane: u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića i Sportskoj dvorani Borovo Naselje. Nakon 21 odigrane utakmice, u polufinale su ušle reprezentacije Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovačke i Portugala.

U četvrtak 23. veljače u Vukovaru je finalni dan Eura. Nakon Misnog slavlja u crkvi Gospe Fatimske u Borovom naselju u 11 sati, koje predvodi sisački biskup Vlado Košić, slijedi natjecateljski dio u Sportskoj dvorani Borovo naselje. Prva polufinalna utakmica započinje u 15 sati, a završna ceremonija u 18.15 sati.

Sve utakmice otvorene su za gledatelje, cijena ulaznice je 10 kn, a prihod je namijenjen izgradnji Križnog puta u Vukovaru. Pozivaju se svi građani Vukovara i okolice a dođu, pogledaju utakmice, navijaju te svojim prilogom pomognu izgradnju Križnoga puta. (kta/ika)