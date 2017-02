Lucca, 22. veljača 2017.

Kamilijanka, sestra Candida Bellotti, proslavila je u ponedjeljak, 20. veljače 2017. svoj 110. rođendan. Sestra Candida je najstarija redovnica na svijetu. Više od 85 godina je članica Družbe sestara Kćeri Sv. Kamila de Lellisa ili popularno zvanih "Kamilijanki". Isto tako toliko je godina u službi dvorbe bolesnika budući da je ova redovnička zajednica bolnička Družba koja ima karizmu prvenstveno brinuti se o bolesnicima.

Sestra Candida ima još veoma bistro pamćenje, a sve iznenađuje svojim svijetlim duhom i ljudskom simpatičnošću. Budući da je doživjela već duboku životnu starost, ona je još uvijek koliko - toliko pokretna. Kaže da se za svoj životni izbor redovnice u ovih 85 godina nikada nije pokajala.

Svoj ovogodišnji rođendan proslavila je sa braćom kamilijancima i sestrama kamilijankama te sa Svetom misom zahvalnicom. Ove joj je godine papa Franjo i pismeno čestitao rođendan, a na rođendanskom slavlju sudjelovao je i biskup Talijanske biskupije Lucca mons. Benvenuto Italo Castellani te provincijalka kamilijanki sestra Giuliana Fracasso. Sestra Candida Bellotti proslavila je i svoj 110 rođendan u godini kada se slavi 150. obljetnica smrti utemeljiteljice kamilijanki Blažene Marije Domenica Brun Barbanti. Može se pogledati i kratki video od rođendanskog slavlja.

Ova skromna redovnica svoj je cijeli životni vijek posvetila služenju i njegovanju bolesnika. Rođena je kao treće od desetero djece u obitelji, 20. veljače 1907. godine u Quinzano kod Verone u Italiji. Krsno ime joj je Alma. Otac joj je bio po zanimanju postolar, a majka domaćica. Odrasla je u skromnoj obitelji gdje je katolička vjera imala duboke korijene. Kao djevojka počela je izučavati zanat za krojačicu, međutim u svojoj dvadesetoj godini spoznala je svoj redovnički poziv. Njezin ispovjednik pokazao joj je put do "crvenog Križa" sv. Kamila. U Družbu sestara Kamilijanki stupila je 5. siječnja 1931. godine. Nakon novicijata položila je 16. srpnja 1932. godine svoje prve redovničke zavjete u prisustvu tadašnjega nadbiskupa Lucce mons. Antonija Torrinija. Toga dana ovoj svečanosti i slavlju nitko iz njezine obitelji nije nazočio budući da je neposredno prije toga bio smrtni slučaj u obitelji. No, njezine sestre i poglavarica pobrinuli su se, te su sestri Candini uljepšali ovaj lijepi dan. Kao redovnica djelovala je u Forte dei Marmi, Rimu (gdje je izučila školu za njegovateljicu), Turinu, Camaiore i Viareggio. Bila je i magistra za nove sestre koje su stupale u Družbu. U Jubilarnoj Godini 2000. umirovljena je kao 93. godišnjakinja te je premještena u matičnu kuću sestara u Lucci gdje i danas živi. Neumorna je i još je puna redovničkog života. Duhovno i tjelesno je aktivna, a njezinim susestrama danas ne nedostaje njezinih šaljivosti, smijeha i ljubaznosti. Za svoj 100. rođendan hodočastila je u Lurd. A za 107. rođendan 2014. godine bila joj je jako velika radost, misu slaviti s papom Franjom u kapeli doma svete Marte i nakon mise kratko se susresti s njim. Taj rođendan proslavila je baš u godini kada se je slavila 400. obljetnica smrti njezinog redovničkog utemeljitelja Sv. Kamila de Lellisa. Sestra Candida je veoma izuzetan primjer duhovnog zvanja u smislu sv. Kamila de Lellisa, svjedočanstvo kamilijanske duhovnosti i njezina velika zauzetost i briga za bolesnike. Kaže da joj je najomiljenija molitva Gospina krunica, ali tijekom dana često i više puta moli sljedeći kratki zaziv i molitvu: "Gospodine, hvalim Te, slavim Te, častim Te i zahvaljujem Ti za Tvoju ljubav i milosrđe". Kratka molitva koju je lako upamtiti. Na svoj život gleda kao Božji dar te nadodaje: "Treba osluškivati glas Kristov i usmjeriti se Njegovoj volji. Ja sam si cijeli svoj život govorila: Tamo gdje me Gospodin pošalje, ondje je točno, ondje mi je mjesto". U svojih 110. godina života doživjela je deset poglavara katoličke crkve, a za sadašnjeg papu Franju kaže da mu pripadaju sve naše misli i molitve te završava riječima: "Samo tko radost poznaje, sebe da približi Gospodinu, može razumjeti kolika je obilna i velika Njegova ljubav prema nama i koliko mira nam daje srcu". (kta/f.p.)



foto