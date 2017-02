Rim, 21. veljača 2017.

Papa Franjo je, 19. veljače 2017. u poslijepodnevnim satima pohodio rimsku župu svete Marije Josefe od Srca Isusova. U svojoj propovijedi na Svetoj misi, pozivajući se na glavne poruke liturgijskih čitanja, Sveti Otac istaknuo da je poziv na svetost zapravo program našeg života. Budite dakle sveti jer On je svet (Nebeski Otac); budite savršeni jer je On savršen – pozvao je.

Može me netko upitati: „Oče, ali koji put vodi do svetosti?“ – pretpostavio je Papa te odgovorio – Isus to kroz konkretne stvari dobro objašnjava u Evanđelju. Želim li se osvetiti nekome za nešto, udaljujem se od puta svetosti. Nema osvete! «Platit ćeš mi za to» ne spada u kršćanski rječnik! Bez osvete i mržnje… „Ali kako mogu tako živjeti? Ta ona me svakodnevno ogovara; i ja još da za nju molim?! – Da, moli za nju..! To je put praštanja: zaboraviti uvrede – kazao je Papa.

«Udari li te netko po desnom obrazu, pruži mu i drugi!» Zlo se nadvladava dobrom, a grijeh velikodušnošću. Mržnja je ružna i ne baš nevažna stvar! Kada gledamo Dnevnik i vidimo tolike ratove; odrasle osobe i djecu tako masakrirane, skloni smo se zaprepastiti: „Kolika mržnja!“ – No, to je ista mržnja koju ti u svom srcu imaš prema ovoj ili onoj osobi; prema rođaku, prema punici itd. Mržnja i osveta koja je na dijelu u ratu je, dakako, uvećana – no, to je ista ona mržnja i osveta koju nosimo u vlastitom srcu! Volja za osvetom nije kršćanska osobina – rekao je Sveti Otac.

Govoreći zatim o Božjoj dobroti i savršenosti; koji daje da njegovo sunce izlazi nad dobrima i zlima; i da kiša pada pravednima i nepravednima; kazao je kako Bog svoja dobra dijeli svima i ne pravi razliku. Ako mi netko učini nešto nažao, u svom srcu opraštam! To je put svetosti i to nas udaljuje od svakoga rata! Kad bi svi ljudi to naučili, ne bi nikada došlo do rata! Rat započinje ovdje – u srcu! – kazao je Papa.

Mržnja i volja sa osvetom, razaraju prijateljstva, obitelji, četvrti (kvartove) – razaraju toliko toga! «Ali kad tako osjećam, što da učinim»? Isus – ne ja – u evanđelju govori: «Ljubite svoje neprijatelje.» «Zar ja da njega ljubim?!» Upravo tako! – «Ne mogu»! – «Moli da možeš»..! Moliti za one koji nas progone, znači moliti za to da promijene život; da im Gospodin oprosti. To je velikodušnost. Bog je velikodušan, a ti..? Jesi li velikodušan, velikodušna s onima koji ti nanose zlo? Ako je on velikodušan, svet i savršen; i mi smo također pozvani biti takvima – objasnio je Papa.

Osoba koja ovo prakticira, zaslužuje biti kanonizirana; postaje sveta! Predlažem vam da krenete od malih stvari... Svi imamo neprijatelje koji protiv nas govore; koji nas mrze i ne čine nam dobro – svi! Kada nam se takve stvari dogode – kazao je – stanimo na trenutak i pogledajmo prema nebeskom Ocu i recimo: «Ova osoba je tvoje dijete – promijeni joj srce; blagoslovi je»! To znači moliti za one koji nam ne žele dobro; za svoje neprijatelje – rekao je papa Franjo.

Možda će onaj osjećaj mržnje ili volje za osvetom ostati, ali mi se trudimo tako činiti! Molimo za svoje neprijatelje; molimo i za one koji u ratu ubijaju djecu; da se obrate. Molitva je 'protuotrov' za mržnju; za ratove koji započinju kod kuće; u kvartu u obitelji. Kolike li se obitelji mrze zbog nasljedstva?! Moliti da nastupi mir... Ako mi netko ne želi dobro nego zlo –za njega posebno trebam moliti! Molitva je moćna, pobjeđuje zlo i donosi mir – kazao je oduševljeno papa Franjo.

Molimo za milost da ne ostanemo u mržnji; za milost da možemo moliti za neprijatelje; za one koji nam ne žele dobro, za milost mira. Molim vas da tako činite i steknete to iskustvo. Tako se pobjeđuje i napreduje na putu svetosti i savršenosti. Tako budi – poželio je na koncu svoje propovjedi Sveti Otac. (kta/rv)