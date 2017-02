Vatikan, 20. veljača 2017.

Zlo je „praznina“, a prazninu ne možeš ispuniti drugom prazninom, već samo „puninom“, odnosno dobrom – kazao je papa Franjo u nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 19. veljače 2017.na Trgu sv. Petra. Sveti je Otac promišljao o nedjeljnom evanđelju (Mt 5,38-48), koje – prema njemu – na najbolji način izražava „kršćansku revoluciju“. Isus nam pokazuje put istinske pravednosti po zakonu ljubavi. Taj zakon nadilazi zakon osvete, koji traži „oko za oko, zub za zub“, tj. zahtijeva da se prekršitelju nanese isto zlo kakvo je svojim djelom nanio.

No Isus ne traži od svojih učenika da trpe zlo – istaknuo je Papa – već traži od njih da reagiraju, ali ne novim zlom, već dobrom. Naime, samo se tako može prekinuti lanac zla te doista promijeniti stvari. Zlo je, u stvari, „praznina“, a prazninu ne možeš ispuniti drugom prazninom, već samo „puninom“, odnosno dobrom. Osveta nikada ne dovodi do rješavanja sukoba – kazao je Sveti Otac.

Prema Isusu odbacivanje nasilja može ponekad uključivati i odustajanje od legitimnog prava. Gospodin nam nudi neke primjere: tko te pljusne po desnom obrazu, okreni mu i drugi; odricanje od svoje odjeće ili novca; prihvaćanje drugih žrtvi. No to odricanje – napomenuo je papa Franjo – ne znači da bi se zahtjev pravde trebao ignorirati ili da bi mu se trebalo protusloviti; naprotiv, kršćanska ljubav koja se na poseban način očituje u milosrđu, predstavlja uzvišenije ostvarenje pravde. Isus nas želi naučiti razlici između pravde i osvete. Smijemo tražiti pravdu; naša je dužnost pravedno postupati. No zabranjeno nam je osvećivati se ili na bilo koji način poticati na osvetu kao izraz mržnje ili nasilja – rekao je Papa.

Sveti je Otac kazao kako Isus ne želi predložiti novi građanski poredak, već radije zapovijed ljubavi prema bližnjemu, koja uključuje i ljubav prema neprijatelju. Pritom se ne misli na prihvaćanje zla koje čini neprijatelj, već je to poziv na viši pogled, na velikodušnost koja je slična onoj Nebeskog Oca koji „daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima“ (r. 45). I neprijatelj je ljudska osoba, stvoren na sliku Božju, iako je ta slika okaljana nedostojnim i zlim ponašanjem – istaknuo je papa Franjo.

Kada govorimo o „neprijateljima“ ne smijemo misliti samo na tko zna koje ljude koji su različiti ili daleko od nas – kazao je Papa te dodao da se to odnosi i na nas koji možemo doći u sukob sa svojim bližnjima, a ponekad i s članovima obitelji. Neprijatelji su također oni koji govore loše o nama, koji nas kleveću i čine nam nepravdu. A mi smo pozvani odgovoriti im dobrom koje je nadahnuto ljubavlju – kazao je Sveti Otac te je zazvao Blaženu Djevicu Mariju da nam pomogne slijediti Isusa na tom teškom putu; da nam pomogne prakticirati strpljivost, dijalog, praštanje kako bismo tako postali umješnici zajedništva i bratstva u našem svakodnevnom životu, a naročito u našoj obitelji.

Papa Franjo je nakon Angelusa upozorio na trenutačne sukobe u pokrajini Kasai-Central u Demokratskoj Republici Kongo. Papa je izrazio svoje suosjećanje sa žrtvama, naročito s mnogom djecom koja su otrgnuta od svojih obitelji i iz škola kako bi ih se koristilo kao vojnike. „Djeca-vojnici – to je tragedija“, kazao je Sveti Otac. Izrazio je svoju blizinu žrtvama te je kazao da moli za njih kao i za djelatnike crkvenih ustanova i humanitarnih organizacija, koji djeluju na tom području. Pozvao je kongoanske vlasti i međunarodnu zajednicu da poduzmu odgovarajuće i pravovremene odluke kako bi se pomoglo svim tim ljudima.

Papa je također potaknuo na molitvu za sve one ljude koji u drugim dijelovima Afrike i svijeta trpe zbog nasilja i rata. To se na poseban način odnosi na stanovništvo Pakistana i Iraka, koje je proteklih dana pretrpjelo okrutne terorističke napade. Papa Franjo se pomolio za sve žrtve nasilja: poginule, ranjene kao i za njihove obitelji. „Molimo žarko“, pozvao je na kraju Sveti Otac, „za svako srce koje je otvrdnulo zbog mržnje da se obrati na mir u skladu s Božjom voljom.“ (kta/rv)