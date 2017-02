Vatikan, 18. veljača 2017.

„Kao kršćani i ljudi dobre volje pozvani smo sada djelovati“, stoji u poruci pape Franje sudionicima nacionalnog susreta pučkih pokreta u američkom gradu Modestu u Kaliforniji koji se održava od 16. do 18. veljače 2017. Kriza prevladavajuće paradigme je iznenadila sve, ali ona nije započela jučer. „Govorim o sustavu koji izaziva ogromnu patnju ljudskoj obitelji, istodobno napadajući ljudsko dostojanstvo i naš zajednički dom kako bi održao nevidljivu tiraniju novca koja jamči povlastice samo manjini“, poručio je Papa.

Kada se jednom pokrene, proces dehumanizacije je teško preokrenuti – istaknuo je Sveti Otac, dodajući kako je potrebno prepoznati znakove vremena da bismo mogli djelovati. „Izgubili smo dragocjeno vrijeme“, potužio se papa Franjo i istovremeno upozorio da ne dopustimo da nas strah paralizira ili da nas sukobi sputaju. Naime, moramo prepoznati opasnosti, ali i mogućnosti koje donosi kriza.

Pozivajući se na Evanđelje po Luki, Papa se upitao tko je danas moj bližnji; tko je taj drugi kojeg trebam ljubiti poput sama sebe (usp. Lk 10,25-37). Sveti Otac objašnjava kako je moguće da je pismoznanac, koji je postavio pitanje, očekivao ugodan odgovor. Možda je mislio da će se odgovor odnositi na njegovu rodbinu, sunarodnjake ili pripadnike njegove vjere. Možda je od Isusa očekivao kako će ga osloboditi od dužnosti da ljubi strance i pogane. Papa Franjo je primijetio da je taj čovjek htio jasno pravilo koje bi mu dopustilo da ljude svrsta u „bližnje“ i „ne-bližnje“.

Isus odgovara prispodobom o milosrdnom Samarijancu, odnosno u središte postavlja milosrđe, suosjećanje i empatiju. Nije pritom riječ o nekim nejasnim osjećajima, već to znači učiniti sve nužne korake kako bi se približili drugomu do točke poistovjećivanja s njim. Globalizirano društvo često gleda na drugu stranu, glumeći nevinost – upozorio je Sveti Otac te dodao da se trpljenje drugoga prikazuje uživo na televiziji, govori se o njemu koristeći eufemizme, ali ništa se sustavno ne čini kako bi se iscijelile socijalne rane, niti kako bi se suočilo sa strukturama koje toliku braću i sestre ostavljaju pokraj puta.

Papa je u svojoj poruci upozorio na „moralnu sljepoću“ ravnodušnosti prema drugima. Rane su stvarne, nezaposlenost je stvarna, nasilje je stvarno, korupcija je stvarna, kriza identiteta je stvarna, razgradnja demokracije je stvarna. No to se ne može zauvijek nijekati, a onda oni isti koji su prouzročili to stanje nastoje izazvati strah i nesigurnost među ljudima kako bi odgovornost za sve te probleme prebacili na „ne-bližnjega“.

Sveti je Otac istaknuo kako je ekološka kriza stvarna. Potvrdio je da shvaća kako znanost nije jedini oblik znanja, a istina je također da nije uvijek nužno „neutralna“. No isto tako je podsjetio kako nijekanje znanosti i zanemarivanje glasa prirode može imati loše posljedice. „Vrijeme ističe. Potrebno je djelovati. Pozivam sve vas da zaštitite stvoreno“, stoji u poruci.

Papa Franjo je također poručio kako nijedna religija nije teroristička, niti je ijedan narod zločinački. U svim narodima i religijama postoje fundamentalisti i nasilni ljudi, a netolerantnim generaliziranjem oni postaju jači, jer se hrane mržnjom i ksenofobijom. Ako se teroru suprotstavimo ljubavlju, radimo za mir – stoji na kraju Papine poruke. (kta/rv)