Tabgha, 17. veljača 2017.

Međukonfesionalna svečanost i misa, slavljeni u nedjelju, 12. veljače, u Izraelu, obilježili su ponovno otvaranje crkve Umnažanja kruhova i riba u Tabghi. Crkva je, naime, bila zatvorena gotovo 20 mjeseci, nakon požara koji su u lipnju 2015. godine podmetnuli židovski ekstremisti, iz mržnje prema kršćanstvu.

Za obnovu je bilo potrebno osam mjeseci, kako bi se crkva u Tabghi vratila bogoštovlju i vjernicima. Požar, koji su podmetnula dva židovska ekstremista, nije samo uništio crkvu, nego je prouzročio i veliku ranu u odnosima među vjerskim zajednicama u Svetoj zemlji, žrtvama fanatika koji ne vjeruju u dijalog i suživot, i koji u kršćanima i muslimanima vide neprijatelje koje valja protjerati. Riječ je o ozbiljnom poticanju mržnje na koje su upozorili kršćanski vođe koji ne namjeravaju popustiti nasilju.

Mržnja se nastavlja, nastavljaju se i protukršćanske aktivnosti, u malim, ali i velikim stvarima – istaknuo je benediktinac pater Matthias Karl, rektor crkve u Tabghi. I dalje uništavaju samostanske automobile, pišu po zidovima samostana neprihvatljive svari protiv Isusa, protiv Marije, i općenito protiv kršćana – kazao je te dodao da u židovskoj zajednici ima fundamentalista, ali je riječ o maloj skupini; međutim, iako ih je malo, uvijek su problem.

U svim religijama ima onih koji stvaraju probleme, koji – kako mi kažemo – otvoreno rade 'protiv' vlastite religije – primijetio je pater Matthias te dodao – Ne čitaju zapovijedi, jer židovska religija ne daje mogućnost djelovanja protiv kršćana. Ali, ima fundamentalista, ekstremista, koji ovu Izraelsku državu žele samo za sebe. Ne poštuju nikoga tko nije židov – napomenuo je p. Matthias.

Obnova crkve je koštala oko milijun dolara, a u tomu je, među ostalima, sudjelovala i izraelska Vlada, te skupine umjerenih Židova. I to je važan znak od strane izraelskih vlasti, koji je još naglašen nazočnošću izraelskoga predsjednika Reuvena Rivlina na otvaranju crkve. Za nas je to bio vrlo lijepi znak koji je dao, da mržnju nikada ne treba prihvatiti – kazao je p. Matthias. Nije važno od koga ona dolazi, uvijek ju valja izbjegavati. Lijepi je to znak da ako i židovi djeluju protukršćanski, država to ne prihvaća.

U početku je pitanje naknade štete prouzročilo sukob među stranama, s Izraelom koji je, odbacujući pretpostavku o terorizmu, odbijao dati prinos u obnovi. Potom su se, međutim, stvari promijenile i donijeta je odluka o suradnji. U cijeloj toj teškoj situaciji, lijepo je iskustvo bilo to što su nam brojni židovi izrazili svoju blizinu – kazao je p. Matthias – Tako smo shvatili da smo prihvaćeni u ovoj zemlji, na ovom svetom, biblijskom mjestu koje je za nas kršćane vrlo važno. (kta/rv)