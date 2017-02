Plehan, 16. veljača 2017.

Na fratarskom groblju na Plehanu u Bosanskoj Posavini pokopan je u utorak, 14. veljače fra Mladen Ravnjak, najstariji franjevac Bosne Srebrene. Okrijepljen svetim sakramentima fra Mladen je u bolnicu Sv. Rafaela u Strmcu preminuo u petak, 10. veljače na blagdan bl. Alojzija Stepinca u 89. godini života, 61. godini redovništva te 60. godini svećeništva.

Sprovodne obrede predvodio je plehanski župnik i gvardijan fra Anto Tomas. Uz rodbinu i mnogobrojne prijatelje na misi i pokopu nazočan je bio i dopredsjednik RS-a Josip Jerković.

Misu zadušnicu s izloženim lijesom pokojnika u župnoj crkvi sv. Marka na Plehanu predvodio je fra Petar Jeleč. vikar franjevačke provincije Bosne Srebrene. Koncelebriralo je sedamdesetak svećenika. Fra Petar je u svojoj homiliji naglasio kako je fra Mladen čitav svoj redovnički život ugradio u širenju mira i dobra sa svima s kojima se susretao, a u župama u kojima je djelovao ostavio je ono najbolje koje je imao od sebe. Posvjestio je kako nas trenuci smrti pozivaju da budemo uvijek budni, naglasivši da je upravo to činio pokojni fra Mladen. U ime provincije Bosne Srebrene i provincijala fra Joze Marinčića uputio je riječi sućuti rodbini pokojnika i njegovoj plehanskoj zajednici.

Izraze sućuti Provinciji i rodbini pokojnog fra Mladena izrekao je delegat nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića, generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Luka Tunjić, naglasivši kako je fra Mladen bio dobar redovnik i svećenik, prijatelj. „Volio je svoju Crkvu, ljude. Posebno je pomagao sirotinji, pohađao bolesnike. Bio je jednostavan, strpljiv, pomirljiv i samozatajan, vrlo pobožan, pripremajući se uvijek temeljito za svoje propovijedi. Volio je svoj kraj i narod. Bio je nadasve poslušan svećenik i redovnik“, rekao je među ostalim mons. Tunjić.

U ime rodbine oproštajni govor održao je vlč. Tomislav Ravnjak, župnik u župi Brod Moravice, u Gorskom Kotaru, nećak pokojnika. Prisjećajući se svojih dječačkih dana naglasio je kako mu je stric Mladen bio veliki uzor u životu, kako se ponosio s njim. „Bio je pun optimizma, Kristove ljubavi, uvijek spreman kroz šalu svakoga raspoložiti. Za svakoga si obavezno imao dar, kojem smo se kao djeca radovali. Istinske neprolazne vrednote; ljubav, vjeru i nadu svjedočio si nam svojim životom“, rekao je vlč. Ravnjak.

S puno emocija u ime plehanske zajednice oproštajni govor, u kojem je ocrtao život i djelo pok. fra Mladena, održao je fra Franjo Dalibor Stjepanović, vikar plehanskog samostana i njegovatelj bolesne i nemoćne braće u Plehanskom distriktu, čiji sadržaj donosimo u cijelosti.

„Fra Mladen je rođen 15. lipnja 1928. godine u župi Imena Marijina u Donjem Svilaju kod Odžaka, kao treće od sedmero djece od oca Ivana i majke Klare, rođene Barišić. Nakon završene osnovne škole u Svilaju, 1944. godine upisao je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom. U novicijat je 1948. ušao u Kraljevoj Sutjesci gdje je 1953. položio svoje prve privremene zavjete. U Sarajevu je 1956. godine položio vječne zavjete. Za svećenika ga je 29. lipnja 1957. zaredio nadbiskup mons. dr. Marko Alaupović. Cijeli svoj život u potpunosti je posvetio pastoralnom radu u Bosni, samo je za vrijeme ratnih stradanja jedno vrijeme bio na službi u Sloveniji. Kao župni vikar djelovao je u u Tolisi, Vitezu, Zenici, Kraljevoj Sutjesci, Dubravama, Jajcu, Bihaću, Bugojnu, Tišini, Sivši, Tuzli, Osovi, Gornjoj Dubici, Potočanima, Koraću, Gornjim Bogićevcima, na Plehanu i u svom rodnom Svilaju. U vrijeme rata, od početka 1992. godine boravio je u franjevačkom samostanu u Cerniku. Kao župnik služio je u Gornjoj Dubici, Bugojnu, Potočanima i Breškama. Od 2010. godine obnašao je službu propovjednika i ispovjednika do prije nekoliko mjeseci na Plehanu. Mnogi su ge prepoznavali po njegovom temperamentu, a za sebe se uvijek vodio onom

Pavlovom: „Tko ne radi taj nek i ne jede“. Njegova marljivost očitovala se u neprestanom radu na kućnom dvorištu, oko samostanskih prostorija i crkve na Plehanu, redovno je svake večeri posjećivao fratarsko groblje na Plehanu, brinuo se da bude čisto, upozoravao kad bilo što treba da se uradi, a da to on sam nije mogao. Pazio je na redovničku disciplinu, dnevni red, svjestan da oni čuvaju zavjete. U posljednjim danima života primjetno je žalio što zbog bolesti nije mogao biti na Plehanu, jer u privremenim samostanskim prostorijama nema osnovnih mogućnosti za brigu koja je njemu bila potrebna. Ipak, bio je on skroman redovnik, nadasve duhovit i brižan čovjek“, rekao je o pokojniku fra Dalibor zahvalivši svima koji su se za njega brinuli kada je bio odsutan iz samostan, kako osoblju u bolnici, tako rodbini i subraći na Plehanu. (kta/b.l.)



foto