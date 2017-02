Vatikan, 16. veljača 2017.

Spoznati da nas Bog ljubi „korijen“ je kršćanske nade koja nikada ne postiđuje, koja nikoga ne isključuje, niti marginalizira – kazao je papa Franjo u katehezi na općoj audijenciji u srijedu, 15. veljače 2017. u dvorani Pavla VI. Sveti je Otac nastavio niz kateheza o kršćanskoj nadi, a u središtu njegova promišljanja je bio odlomak iz Poslanice sv. Pavla Apostola Rimljanima. Papa je istaknuo da je kršćanska nada izvanredan dar koji ne isključuje druge, već koji zbližava ljude. Kao kršćani smo pozvani s poniznošću i jednostavnošću biti njezini „kanali“ kako bi došla do sviju – rekao je.

Naš je najveći ponos imati Boga Oca koji nema miljenika i nikoga ne isključuje – nastavio je papa Franjo, dodavši da Otac zapravo otvara vrata svog doma svim ljudima, počevši od posljednjih i najudaljenijih, a tako bismo trebali i mi podupirati jedni druge. No treba biti oprezan s „hvalisanjem“ jer tu nije riječ o samohvali, već o spoznaji „svjetla Duha Svetoga“ – upozorio je Papa. Drukčije rečeno, to je milost Božja.

Odmalena nas uče kako hvalisanje nije lijepo – kazao je Papa i nastavio: I to je dobro jer hvalisanje onime što jesam ili što imam, vrsta je oholosti, a također otkriva nedostatak poštovanja prema drugima, osobito prema onima koji imaju manje od nas. A opet nas sv. Pavao Apostol u petom poglavlju Poslanice Rimljanima dvaput poziva da se hvalimo. U prvom smo slučaju pozvani hvaliti se time što po Isusu Kristu imamo u vjeri pristup u milost u kojoj stojimo. Sv. Pavao nam želim pomoći shvatiti sljedeće: ako naučimo čitati svaku stvar u svjetlu Duha Svetoga, shvatit ćemo da je sve milost, da je sve dar. Kada se hvalimo na ovaj način, u miru smo s Bogom i doživljavamo iskustvo slobode, a taj se mir poslije proteže na sva područja i sve odnose u našem životu – rekao je papa Franjo.

Sveti je Otac podsjetio na Pavlove riječi da se dičimo i u nevoljama i trpljenjima. To nam pada teže negoli dika o kojoj sam ranije govorio – kazao je Papa, dodavši da mir, koji nam Gospodin želi darovati, nije mir bez brige, trpljenja, neuspjeha i razočaranja. Naime, takav bi mir bio kratka vijeka, a nakon toga bi nam bilo još gore. Mir koji dolazi iz vjere je uistinu milost: riječ je o spoznaji da nam je Bog uvijek blizu i da nas nikada neće napustiti. I to – nastavio je papa Franjo pozivajući se na sv. Pavla – rađa postojanost, jer smo i u najtežim i najpotresnijim trenucima svjesni da su Gospodinovo milosrđe i dobrota veći od svake stvari i ništa nas neće moći odvojiti od zajedništva s Njim.

Kršćanska je nada, prema tome, nešto čvrsto jer ona nikada ne postiđuje. Nada se ne temelji na nečemu što možemo učiniti ili biti, već je riječ o tome da osjetimo ljubav Božju. Papa je potom upitao prisutne: Je li svatko od nas u stanju reći: „Bog me ljubi“? To nije jednostavna rečenica, ali je činjenica. Istaknuo je kako je dobra vježba ponavljati rečenicu „Bog me ljubi“.

Poslije kateheze Papa se obratio poljskim hodočasnicima te se prisjetio dvojice zaštitnika Europe – svetih Ćirila i Metoda. Imajući njihov primjer na umu, Sveti je Otac na kraju rekao: Oni i dan danas podsjećaju Europu kao i sve nas da je potrebno održati jedinstvo u vjeri, tradiciji i kršćanskoj kulturi te svakodnevno živjeti Evanđelje. (kta/rv)