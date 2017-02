Vatikan, 16. veljača 2017.

Papa Franjo je u ponedjeljak, 13. veljače, primio u audijenciju kostarikanske biskupe, u prigodi njihova pohoda 'ad limina'. Glavna tema susreta bilo je stanje Crkve u toj srednjoameričkoj zemlji. Tom je prigodom o nadama i teškoćama katoličke zajednice, za našu radijsku postaju govorio mons. Óscar Fernández Guillén, biskup Puntarenasa i predsjednik Kostarikanske biskupske konferencije, te prije svega istaknuo da problema, nažalost, nikada ne nedostaje, ali ono što unutar Crkve najviše zabrinjava jest nedostatak svećenika.

To nas je potaknulo da razmotrimo i organiziramo, u svakoj biskupiji, pastoral zvanja, koji već daje dobre rezultate – dodao je biskup napominjući da je došlo do laganoga porasta broja svećeničkih zvanja, a to – kako je rekao – ohrabruje. Drugi se pak problem tiče Crkve u cijeloj Latinskoj Americi, a odnosi se na vrlo veliki broj krštenih osoba koje žive bez sakramentalnoga iskustva i ne sudjeluju u poslanju Crkve.

Trudimo se kako bismo primijenili jedno od načela sadržanih u Dokumentu iz Aparecide, jednu od točaka koje je papa Franjo više puta istaknuo: da Crkva bude u izlasku kako bi na najbolji mogući, na najprivlačniji način, svima donijela radost Evanđelja – napomenuo je biskup Fernández Guillén istaknuvši pritom rad s vjernicima koji imaju vrlo živu vjeru i posebni misionarski zanos, i koji, zajedno sa svećenicima, surađuju kako bi kršćanski život svjedočili u braku, u obitelji i u radnoj sredini.

Na novinarovo pitanje kako se Crkva uključuje u građansko društvo, posebice što se tiče zakona o civilnom braku, o pobačaju i drugim sličnim pitanjima, predsjednik je Kostarikanske biskupske konferencije kazao da Crkva ulaže veliki trud u formaciju vjernika kako bi u građanskom društvu naviještali ljepotu kršćanskoga braka i kršćanske obitelji, te isticali važnost života od njegova začeća do prirodne smrti.

Zakonodavna se skupština često savjetuje s biskupskom konferencijom što se tiče zakonodavnih nacrta, a mi smo uvijek bili vrlo jasni u odgovorima. Brojna su njihova stajališta protivna našima – primijetio je biskup te dodao – U suvremenoj kulturi, s filozofskim relativističkim shvaćanjem života, u kojem nema apsolutne istine i u kojoj ima ljudi koji promiču taj mentalitet, zadovoljni smo što su brojni vjernici promicatelji i branitelji kršćanskoga shvaćanja obitelji i ljudskoga bića.

Što se pak tiče glavnih društvenih i gospodarskih problema u ovom trenutku u Kostarici, biskup je istaknuo propadanje društvenoga tkiva zbog sve većega nasilja i organiziranoga kriminala, kojim prevladava trgovina drogom. To je ono što najviše zabrinjava tu zemlju. Živimo u društvu koje postaje sve agresivnije i osvetljivije. Osim toga, sve je slabija društvena povezanost nacionalne zajednice, i to ponajviše zbog sve većih razlikâ.

Svi gospodarstvenici govore o rastu bogatstva u zemlji; i to je istina – primijetio je biskup – ali zbog nejednakosti u njegovoj raspodjeli, u vrlo velikom dijelu zemlje siromaštvo je sve veće. To nas zabrinjava ponajviše zbog toga što je glavni razlog te nejednakosti drugačiji model društvenoga gospodarstva. Nije, naime, više društveno blagostanje glavni cilj gospodarskoga sustava, nego tržište. A to nije pravi put; valja se vratiti na cilj društvenoga blagostanja kao glavne svrhe gospodarskoga razvoja – upozorio je biskup Fernández Guillén.

Osvrnuvši se potom na stanje djece i mladih u Kostarici, biskup je pohvalio zalaganje države na području obrazovanja, jer je u toj zemlji – kako je rekao – već više desetljeća u središtu zanimanja besplatno i obvezno školovanje na nacionalnoj razini.

Ono pak što zabrinjava jest to što se današnja obitelj, u brojnim slučajevima, ne osjeća sposobnom odgajati i obrazovati djecu, i to zbog navale određenoga suvremenog mentaliteta – primijetio je biskup te objasnio da je riječ o mentalitetu koji se uvlači u „pore“ svih, i to putem sredstava društvene komunikacije i drugih tehnoloških sredstava kod kojih je informacija brza i djelotvorna. Mislimo da bi obitelj trebala biti svjesnija svoje odgojiteljske uloge. Poslanje obitelji bi trebalo biti usmjereno na odgoj osobe, stoga roditelji trebaju biti više svjesni da su glavni odgojitelji djece u svim vidicima – istaknuo je predsjednik Kostarikanske biskupske konferencije. (kta/rv)