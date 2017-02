Sarajevo, 15. veljača 2017.

Glavni urednik vlč. Josip Vajdner Uvodnik sedmog broja započeo je ovako: „Na pitanje što bi želio za svoju djecu i što mu je najvažniji zadatak, svaki će roditelj odgovoriti: da ih izvede na pravi put. Taj „pravi put“ utkan je u čovjekov instinkt i samo ga razvratnost života i osobno koračanje krivim putem mogu zatamniti i dovesti do toga da se on ne trudi oko svoga potomstva. Na tom tragu središte zauzimanja jest kućni odgoj. To su, dakako, temeljne odrednice kulture i lijepoga vladanja koje poslije u bitnomu određuju osobu i teško da se ičim mogu nadomjestiti. No, unatoč svekolikom roditeljskom zalaganju glede toga, uvijek postoji opasnost da djeca skrenu u pogrešnom pravcu“.

U Panorami donosimo: Poruke u znaku mira, ljubavi, praštanja i dijaloga – teološka tribina u Sarajevu; Imenovan posebni izaslanik Svete Stolice za Međugorje; Delegacija Hrvatskog sabora u posjetu Kardinalu i Napretku; Regionalne sjednice hrvatskih pastoralnih djelatnika u Njemačkoj; U Zagrebu svečano proslavljena 175. obljetnica utemeljenja Matice hrvatske.

Povodom Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti u Intervju smo razgovarali s pedijatrom, dr. mr. sc. Borkom Rajičem.

Prigodom pastoralno-liturgijske godine Put vrhbosanske Crkve s laicima koja je započela na svetkovinu Bezgrješnog začeća BDM 2016. i trajat će do istog nadnevka 2017., osobitu pozornost posvetit ćemo djelovanju laika u Crkvi i svijetu. U svjetlu te nakane, u rubrici Ljudi, život, običaji, upoznajmo medicinsku sestru i majku jednog svećenika Marinu Vrebac.

Stranice Reportaže ovaj put smo popunili govorom i fotografijama o župi Snježne Gospe u Deževicama – malom bosanskom Lurdu.

U Kulturi pročitajte predstavljanje knjige Anđeli i demoni Petra Kreefta te izvještaj s tradicionalnog godišnjeg susreta HKD-a Napredak s novinarima.

Vašoj pozornosti svakako preporučujemo i kolumne dr. fra Tomisalava Pervana, Brane Vrbića, Marije Kalabe, mons. Ive Tomaševića kao i druge standardne rubrike naših suradnika.

